Uneb inicia aplicação de provas do Vestibuar 2022/2 neste domingo (31)

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) inicia neste domingo, dia 31 de julho, a aplicação das provas do Vestibular 2022/2. O exame será aplicado também na segunda-feira (1°).

De acordo com o edital, os portões serão abertos às 7h20 e fechados, impreterivelmente, às 7h50. A Uneb orienta que os candidatos cheguem com antecedência aos locais de prova.

Os inscritos podem consultar os locais de prova no Cartão de Informação do Candidato, disponível no site da Uneb.

Neste domingo (31), as provas serão compostas por 15 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 10 questões de Língua Estrangeira (Espanhol, Inglês ou Francês), 20 questões de Ciências Humanas – História, Atualidades e Geografia. Além disso, haverá uma prova de redação.

Na segunda-feira (1°), a Uneb aplicará a prova composta por questões de Matemática e de Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia).

Conforme o edital, a duração das provas será de 4h30 no primeiro dia de aplicação e de 4h no segundo dia. Em ambos os dias, o uso de máscara de proteção respiratória será obrigatório.

Vagas e resultados

A oferta total da Uneb para o Vestibular 2022/2 é de 3.401 vagas. As oportunidades são para cursos de graduação presenciais e também para a modalidade EAD, cursos a distância.

De acordo com o edital, para os cursos EAD, a oferta é de 650 vagas. Os cursos são ofertados por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e são ministrados pela Uneb. Para os cursos de graduação presenciais, a oferta é de 2.291 vagas.

A divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está marcada para o dia 29 de agosto.

Veja mais detalhes no site da universidade.

