Unemat encerra inscrições para Vestibular Especial 2022/2 via Enem

A Universidade do Estado do Mato Grosso (Unemat) encerra nesta terça-feira, dia 26 de julho, as inscrições para a Seleção Especial 2022/2 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, as inscrições para o processo seletivo são gratuitas.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do Portal do Candidato, no site da Unemat.

Seleção via notas do Enem

De acordo com o edital, a seleção será feita a partir do aproveitamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Portanto, poderão se inscrever os candidatos que tenham feito uma das edições aceitas e tenham obtido nota mínima de 200 pontos na prova de redação.

A Unemat vai aceitar as edições do exame ocorridas de 2017 a 2021. Os estudantes deverão anexar o boletim de desempenho, que fica disponível no site do Inep. Os pesos de cada prova variam de acordo com o curso.

Além disso, para participar, é necessário comprovar a conclusão do ensino médio. Portadores de diploma também poderão participar da Seleção Especial 2022/2.

Vagas

Ao todo, a Unemat está ofertando 651 vagas para a Seleção Especial 2022/. As vagas são para os cursos presenciais de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Engenharias , Jornalismo, Pedagogia e Zootecnia.

Resultado

A publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 8 de agosto. Desse modo, os candidatos aprovados em 1ª chamada deverão enviar todos os documentos solicitados nos dias 9 e 10 de agosto, através do site da Unemat.

Há previsão de uma 2ª chamada para o dia 30 de agosto, com matrículas no dia 31 do mesmo mês, caso haja vagas não preenchidas na primeira convocação.

Veja mais detalhes no site da Unemat.

