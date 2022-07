UNIBH recebe inscrições para Vestibular Unificado 2023 de Medicina

O Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) abriu nesta segunda-feira, dia 25 de julho, o período de inscrição para o Vestibular Unificado 2023 para o curso de Medicina. De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 29 de setembro.

Os interessados poderão se inscrever de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Fundação Vunesp, responsável por organizar e realizar a seleção.

O edital estabelece ainda que o valor da taxa de inscrição é de R$ 330. Para efetivar a inscrição, os candidatos deverão realizar o pagamento até o dia 30 de setembro.

Seleção

O Vestibular Unificado contará com duas etapas, sendo uma opcional. A seleção será nas cidades de Belo Horizonte e de Vespasiano, no estado de Minas Gerais. Serão relacionados candidatos para para os cursos de Medicina do UNIBH e da Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (FASEH).

A etapa obrigatória do processo seletivo consiste na aplicação de uma prova sobre assuntos do ensino médio. Já a etapa opcional tem como objetivo avaliar se os candidatos têm afinidade com os valores da instituição. Os estudantes podem escolher por realizar ou não essa etapa. Conforme o edital, a pontuação será somada à nota da prova.

A aplicação das provas está marcada para o dia 23 de outubro, das 13h às 18h. Além de questões discursivas e objetivas sobre as disciplinas do ensino médio, os candidatos deverão elaborar uma redação.

Além disso, a UNIBH fará a comparação das notas obtidas pelos candidatos nas provas com o seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A instituição deve considerar as notas de 2020 a 2022. Caso o candidato tenha obtido nota maior no Enem, haverá substituição.

Vagas e resultado

A oferta total é de 208 vagas para o curso de Medicina, sendo 128 vagas para o UNIBH e 80 vagas para a FASEH. De acordo com o edital, a publicação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 25 de novembro.

Acesse o edital para mais detalhes.

