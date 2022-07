Unicap aplica provas do Vestibular 2022/2 neste sábado (9)

A Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) aplica as provas do Vestibular 2022/2 na manhã deste sábado, dia 9 de julho. De acordo com o cronograma, a aplicação será feita das 8h às 13h.

Os locais de prova serão exclusivamente em Recife. Conforme as orientações da Unicap, os estudantes devem chegar aos locais de prova com antecedência. Além disso, os candidatos devem apresentar documento de identificação oficial com foto e caneta esferográfica de tinta na cor preta ou azul fabricada em material transparente.

Segundo o edital, a prova será composta por uma redação e por 80 questões objetivas sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), História, Geografia, Química, Física, Biologia e Matemática.

Provas on-line

O Vestibular 2022/2 contará também com aplicação de provas on-line. Os inscritos que optaram por realizar o exame virtualmente serão avaliados neste domingo (10). O edital estabelece ainda que os horários e a composição das provas são os mesmos das provas presenciais.

Neste domingo (10), a Unicap vai aplicar também provas para os candidatos aos cursos EaD virtualmente. Conforme estabelecido pela Unicap, os concorrentes aos cursos EaD farão uma redação e sete provas objetivas de conhecimentos gerais.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a oferta de vagas da Unicap é de 1.719 vagas para cursos de graduação de diversas áreas. Há oportunidades em 23 cursos ministrados nas unidades da Unicap.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2022/2 está prevista para o dia 15 de julho. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas no período de 18 a 21 de julho.

