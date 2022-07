Unicentro recebe inscrições para o PAC 2020-2022 até 17 de agosto

O período de inscrição para o Programa de Avaliação Continuada (PAC) 2020-2022 da Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná (Unicentro) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 17 de agosto.

As inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site da universidade. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem pagar a taxa de inscrição dentro do período estabelecido.

A Unicentro recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição do PAC no período de 4 a 22 de julho, por meio do site da instituição. Puderam solicitar o benefício os estudantes de baixa renda e pessoas desempregadas que se encaixam nos critérios estabelecidos através do edital.

De acordo com a Unicentro, mesmo os candidatos isentos deverão realizar as inscrições na data informada. A publicação do resultado da isenção está prevista para o dia 8 de agosto.

Provas do PAC

A aplicação das provas das três etapas do PAC está marcada para o dia 9 de outubro deste ano. A universidade já informou o programa de cada etapa.

Conforme divulgado, a leitura obrigatória para o PAC I é “Noite na Taverna”, de Álvares de Azevedo, enquanto para o PAC II será cobrada a obra “Os Bruzundangas”, escrita por Lima Barreto.

Já as obras obrigatórias para o PAC III são as seguintes “Inocência Visconde”, de Taunay; “A hora da estrela”, de Clarice Lispector; “Sagrada Esperança”, de Agostinho Neto; “Torto arado”, de Itamar Vieira Júnior; e “Comédias para se ler na escola”, de Luís Fernando Veríssimo.

Acesse o site da Unicentro para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também SiSU 2022/2: prazo para convocações da Lista de Espera começa nesta segunda (25); saiba mais.