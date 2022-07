UniCEUB realiza Vestibular de Medicina 2022/2 na tarde deste domingo (10)

A aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2022/2 do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) será feita na tarde deste domingo, dia 10 de julho. De acordo com o cronograma, a aplicação será das 14h às 18h (segundo o horário de Brasília).

Conforme o edital, as provas serão aplicadas exclusivamente em Brasília (DF). Os candidatos podem consultar o ensalamento por meio do site da Vunesp, no cartão de confirmação de inscrição.

O edital estabelece ainda que os candidatos responderão a uma prova de conhecimentos gerais e a uma prova de redação. A prova objetiva será composta por 54 questões sobre as seguintes disciplinas referentes ao ensino médio: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, História, Geografia, Biologia, Química, Física e Matemática.

Orientações para as provas

Conforme determinado pelo UniCEUB, o acesso dos candidatos aos locais de prova será feito em grupos com intervalo de 30 minutos para evitar aglomerações na entrada do prédio. A instituição recomenda o uso de máscara de proteção facial como medida preventiva contra a Covid-19.

Os candidatos devem apresentar documento oficial de identificação com foto e devem levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

Ainda de acordo com o edital, a oferta do UniCEUB para essa edição do processo seletivo é de 75 vagas para o curso de Medicina (período integral).

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado, com a lista de classificados para as vagas, deve ser feita a partir do dia 27 de julho. O processo seletivo visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano.

Acesse a página do Vestibular para mais informações.

