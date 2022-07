UniFatecie: formas de ingresso – Notícias Concursos

UniFatecie: principais informações sobre os processos seletivos

A UniFatecie, Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná, é uma instituição de ensino superior privada que está localizada na cidade de Paranavaí, no Paraná.

A faculdade oferece cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e a distância, nas áreas de ciências humanas e biológicas, sendo setenta e quatro cursos de graduação e mais de sessenta cursos de pós-graduação.

Devido ao grande número de oportunidade oferecidas pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da UniFatecie? Então esse artigo é para você! Continue lendo para descobrir mais sobre as formas de ingresso na faculdade.

UniFatecie: vestibular agendado

O vestibular agendado é a forma de ingresso mais simples e prática para o ingresso na UniFatecie. O candidato pode agendar a data para realização da prova no próprio site da instituição, pelo telefone ou presencialmente em uma de suas unidades.

UniFatecie: uso da nota do ENEM

A nota do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, também poderá ser usada como critério para a classificação dos candidatos da Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná.

Porém, lembre-se de que, dentro dessa modalidade, existem alguns critérios que devem ser respeitados, como não ter zerado a prova de redação.

Para concorrer pela nota do ENEM, basta citar essa opção no momento da inscrição que poderá ser feita no site da instituição, por telefone (44) 3045-9898 ou pessoalmente em um dos endereços da UniFatecie.

UniFatecie: Prouni

O Prouni, Programa Universidade Para Todos, é uma iniciativa do governo federal que foi criada em 2004 para facilitar o ingresso ao estudo superior de candidatos que comprovem baixa renda familiar.

A bolsa oferecida poderá ser de 50% do valor do curso para os que comprovarem até 3 salários mínimos de renda familiar ou integral para os que comprovarem renda familiar de até 1,5 salários mínimos.

Você poderá ser beneficiado pelo programa enquanto aluno da Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná.