Unilever abre NOVAS vagas de emprego no país

A Unilever, multinacional de bens de consumo fundada há cerca de 90 anos, anuncia vagas de emprego pelo país. Além de auxiliar no cotidiano de seus consumidores, os profissionais selecionados podem contar com inovações que contribuem com crescimento profissional. Confira como se inscrever.

Unilever anuncia vagas de emprego

A Unilever anunciou NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais especializados em diferentes áreas de atuação pelo país. Para se candidatar é necessário ter ensino médio completo de escolaridade, ser ágil, ter ótima comunicação e disponibilidade para trabalhar nos fins de semana. Veja as funções ofertadas:

Promotor de Merchandising – Lucas do Rio Verde;

Promotor de Merchandising – Itabirito – MG;

Promotor de Merchandising – Mariana – MG;

Promotor de Merchandising – Belo Horizonte;

Promotor de Merchandising | Banco de Talentos – Ponta Grossa – PR;

Inspetor de Qualidade – Pessoas com Deficiência;

Auxiliar de Produção – Pessoas com Deficiência;

Promotor de Merchandising – Betim MG;

Promotor de Merchandising | Banco de Talentos – Ribeirão Preto – SP;

Promotor de Merchandising | Banco de Talentos – Caicó – RN;

Analista de Pricing – Categorias;

Mecânico Especializado – Fábrica de Valinhos;

Promotor de Merchandising | Banco de Talentos – Presidente Prudente – SP;

Promotor de Merchandising | Banco de Talentos – Navegantes – SC;

Promotor de Merchandising – Sorriso – MT;

Promotor de Merchandising – Pontes e Lacerda – MT;

Promotor de Merchandising – Sinop – MT.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das oportunidades abertas na Unilever, os interessados precisam acessar o link de participação e cadastrar o currículo atualizado com todas as informações exigidas, como experiências profissionais e telefones para contato.

Além da remuneração salarial, a empresa oferece diversos benefícios, sendo eles assistência médica e odontológica, participação nos lucros, vale transporte e vale refeição.

