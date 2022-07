Unimontes libera resultado preliminar da 3ª etapa do PAES 2021

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) liberou nesta sexta-feira, dia 1º de julho, o resultado preliminar da 3ª etapa do Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior (Paes) 2021. Essa edição do Paes é referente aos projetos dos Triênios 2019-2021 e 2020-2022.

Os participantes da 3ª etapa já podem conferir o resultado provisório por meio do site da Unimontes. Os interessados poderão entrar com recurso entre os dias 2 e 4 de julho, na Área do Candidato.

De acordo com o cronograma, a lista definitiva de classificados para as vagas será publicada no dia 6 de julho. Os candidatos convocados na 1ª chamada deverão realizar os procedimentos de matrícula nos dias 12 e 14 de julho seguintes.

Já a convocação da lista de espera está prevista para o dia 18 deste de julho, com matrículas no período de 19 a 22 de julho. Segundo a Unimontes, há possibilidade de novas chamadas, caso surjam vagas.

Nesta edição, a Unimontes não aplicou provas para a seleção do Paes. Nesse sentido, as notas dos participantes da 2ª etapa foram as mesmas da 1ª com peso dois. Já os candidatos da 3ª etapa tiveram notas equivalentes à da 2ª etapa com peso 1,67.

Oferta de vagas

A oferta da Unimontes para os aprovados na 3ª etapa do Paes 2021 é de 584 vagas em diversos cursos de graduação. De acordo com o edital, as vagas ofertadas estão divididas em duas modalidades: o Sistema Universal, com ampla concorrência ou concorrência sem reserva de vagas, e o Sistema de Reserva de Vagas.

Desse modo, a modalidade II reserva vagas para candidatos negros, de baixa renda, egresso de escola pública (Código: NEEP, 21% das vagas), para candidatos egressos de escola pública, de baixa renda (Código: EEP, 21% das vagas), para candidatos indígenas, de baixa renda, egresso de escola pública (Código IEEP, 3% das vagas), e para pessoas com deficiência (Código: PCD, 5% das vagas).

