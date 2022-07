Unimontes publica 2ª chamada do PAES 2021

A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) divulgou na noite de ontem (18) a 2ª chamada de aprovados na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior (Paes) 2021. Os participantes podem consultar a nova lista de convocados no site da Unimontes.

Os candidatos classificado a partir da Lista de Espera devem realizar as matrículas a partir desta terça-feira, dia 19 de julho. Os convocados terão até a próxima sexta (22) para realizar o registro acadêmico.

O procedimento de matrícula deverá ser feito on-line, conforme orienta a Unimontes. Os candidatos deverão digitalizar e enviar todos os documentos exigidos no edital para o seguinte endereço de e-mail: matricula@unimontes.br.

Sobre a seleção

Nesta edição, o Paes não contou com aplicação de provas. Segundo estabelecido no edital, as notas dos participantes da 2ª etapa foram as mesmas da 1ª com peso dois. Já os candidatos da 3ª etapa tiveram notas equivalentes à da 2ª etapa com peso 1,67.

A oferta total da Unimontes é de 584 vagas para os aprovados na 3ª etapa do Paes 2021. De acordo com o edital, as vagas ofertadas em diversos cursos de graduação estão divididas em duas modalidades: o Sistema Universal (ampla concorrência) e o Sistema de Reserva de Vagas.

O documento estabelece ainda que a modalidade II reserva vagas para candidatos negros, de baixa renda, egressos de escola pública (Código: NEEP, 21% das vagas), para candidatos egressos de escola pública, de baixa renda (Código: EEP, 21% das vagas), para candidatos indígenas, de baixa renda, egressos de escola pública (Código IEEP, 3% das vagas), e para pessoas com deficiência (Código: PCD, 5% das vagas).

