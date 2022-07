Unioeste aplica provas do Vestibular 2022 para mais de 11 mil candidatos neste domingo (10)

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) aplica neste domingo, dia 10 de julho, as provas do Vestibular 2022 para mais de 11 mil candidatos. De acordo com o edital, a aplicação será feita em dois turnos, com duração de três horas pela manhã e de quatro horas à tarde.

Os locais de prova serão nas cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon, Toledo, Maringá, Curitiba, Guarapuava e, pela primeira vez, em Campo Grande (MS).

As provas serão compostas por 77 questões sobre as disciplinas do ensino médio. Das 8h15 às 11h15, a Unioeste aplicará a prova de redação e uma prova com 21 questões objetivas de Língua Estrangeira (Espanhol e Inglês), Literatura e Língua Portuguesa.

No período das 15h às 19h, será aplicada uma prova composta por 56 questões objetivas de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia.

Orientações

Conforme orienta a Unioeste, os candidatos devem chegar com antecedência aos locais de prova e apresentar documento oficial de identificação com foto. Além disso, os candidatos devem levar caneta de tinta azul ou preta ou azul fabricada em material transparente.

Vagas e resultado

Ao todo, a oferta da Unioeste para o Vestibular 2022 é de mil vagas em 64 cursos de graduação. Metade das vagas está reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

De acordo com o cronograma, a divulgação do gabarito definitivo das provas está prevista para o dia 1º de agosto. Já o resultado final, com a lista de aprovados na 1ª chamada, será publicado no dia 5 de agosto. A universidade ainda não informou o período de matrícula dos aprovados.

Acesse o site da Unioeste para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFMT abre o período de inscrição para o Vestibular 2023; saiba mais.