Unipar encerra período de inscrição do Vestibular 2022/2 nesta segunda (25)

A Universidade Paranaense (Unipar) encerra nesta segunda-feira, dia 25 de julho, o período de inscrição para o Vestibular 2022/2. De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site da Unipar.

Conforme o edital, o processo seletivo contará com quatro modalidades de seleção. Portanto, no momento da inscrição, o candidato deve indicar a modalidade de ingresso escolhida. As modalidade de ingresso são as seguintes:

Aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Análise do histórico escolar;

Aproveitamento de notas de vestibulares anteriores da Unipar de 2015 a 2022;

Prova on-line, aplicada com agendamento.

Os estudantes que optarem por usar as notas do Enem poderão se inscrever com os desempenhos das edições do exame ocorridas de 2010 a 2021.

Já os candidatos que optarem por realizar as provas on-line deverão agendar a aplicação através do site da universidade. Ainda de acordo com o edital, a prova será composta por questões objetivas sobre as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, contemplando assuntos do ensino médio.

Vagas

Ao todo, a Unipar está ofertando 2.340 vagas para o Vestibular 2022/2. As vagas são para cursos de graduação ministrados presencialmente. Há oportunidades para cursos de diversas áreas, inclusive para os cursos da área de saúde e para cursos da área de Engenharia.

De acordo com o edital, as vagas são para as unidades da Unipar que estão localizadas nas cidades de Umuarama, Toledo, Guaíra, Paranavaí, Cianorte, Cascavel e Francisco Beltrão.

Resultados

A publicação do resultado, com a lista de aprovados na 1ª chamada, está prevista para o dia 31 de agosto. A Unipar ainda não divulgou as datas e procedimentos da matrícula. As informações serão liberadas em até 72h após a publicação do resultado.

Acesse o site da universidade para mais detalhes.

