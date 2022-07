Unir libera resultado preliminar do Vestibular 2022

A Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) publicou nesta sexta-feira, dia 22 de julho, o resultado preliminar do Vestibular 2022. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista preliminar de aprovados para as vagas por meio do site da instituição.

De acordo com o cronograma da Unir, os interessados em contestar o resultados poderão interpor recursos até as 23h59 deste sábado, dia 23 de julho. A interposição de recurso deve ser feita através do preenchimento de formulário eletrônico.

A publicação do resultado final está prevista para a próxima segunda-feira, dia 25. Já a convocação dos aprovados em 1ª chamada será feita no dia 29 seguinte.

Sobre a seleção

Conforme indicado no edital, a classificação dos inscritos no Vestibular 2022 foi feita a partir do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). A Unir aceitou as notas das edições do exame de 2019 a 2021. As inscrições foram recebidas de 14 a 18 de julho.

A oferta total da Unir para o Vestibular 2022 é de 2.645 vagas para diversos cursos de graduação. O edital indica ainda que há reserva de vagas para estudantes oriundos da escola pública, segundo a Lei de Cotas. Portanto, há percentual exclusivo para candidatos Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência, com recorte de renda.

Ainda segundo o edital, as oportunidades são para os cursos ministrados nos campi de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Porto Velho, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.

Segundo a Unir, os três cursos com maior concorrência nesta edição foram Medicina (37,6 candidatos por vaga), Enfermagem (7,56 c/v) e Direito (6,88 c/v).

Acesse o site da Unir para mais detalhes.

