Unitins divulga lista de aprovados na 2ª chamada do Vestibular 2022/2

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) publicou nesta quarta-feira, dia 20 de julho, a 2ª chamada do Vestibular 2022/2. Desse modo, os participantes podem consultar a nova lista de convocados no site da Unitins.

De acordo com o cronograma, a Unitins vai receber as matrículas dos convocados nesta 2ª chamada entre as 8h da próxima sexta-feira, dia 22 de julho, e as 23h59 de segunda-feira, 25 de julho. As matrículas devem ser feitas virtualmente, através da plataforma I-Protocolo, da Unitins. Os candidatos deverão anexar todos os documentos exigidos no edital de matrículas.

Os estudantes que concorreram às vagas reservadas para pessoas com deficiência ainda deverão passar por perícia médica, enquanto os convocados através das cotas para pessoas autodeclaradas pretas ou pardas passarão por procedimentos de heteroidentificação.

Sobre o Vestibular 2022/2

A Unitins aplicou as provas do Vestibular 2022/2 no dia 12 de junho, das 14h15 às 19h15, nas cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins.

De acordo com o edital, o processo seletivo contou com uma prova de conhecimentos específicos dividida em duas grandes áreas: Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

A prova da 1ª grande área contou com 30 questões de História, Geografia, Matemática, Física, Química e Biologia. A prova da 2ª grande área foi composta por 20 questões de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Inglesa ou Língua Espanhola e por uma redação.

Ao todo, a Unitins ofertou 240 vagas. Metade das vagas foi reservada para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há percentual específico para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

As vagas do Vestibular 2022/2 são para os cursos de Direito (Palmas e Paraíso do Tocantins), Engenharia Agronômica, Pedagogia, Sistemas de Informação, sendo 40 vagas para cada curso. Há oportunidades para Palmas e Paraíso do Tocantins.

