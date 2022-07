Univesp publica 2ª chamada do Vestibular 2022

A Universidade Virtual de São Paulo (Univesp) publicou na manhã desta quinta-feira, dia 21 de julho, a lista de aprovados na 2ª chamada do Vestibular 2022. Os participantes podem consultar a nova convocação para a matrícula por meio do site da Fundação Vunesp.

De acordo com o cronograma, os convocados nesta 2ª chamada deverão realizar as matrículas a partir das 10h desta sexta-feira, dia 22 de julho. As matrículas serão recebidas até 18 do dia 25 de julho, próxima segunda-feira.

O procedimento deve ser feito virtualmente, por meio do envio dos documentos. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no Manual do Candidato.

Caso haja vagas remanescentes, a Univesp publicará uma nova convocação no dia 28 de julho.

Como foi o Vestibular Univesp 2022

A Vunesp aplicou as provas do Vestibular Univesp 2022 no dia 22 de maio, em todas as regiões do Estado de São Paulo, das 13h às 18h. As provas foram aplicadas para mais de 74 mil inscritos em uma única etapa.

Conforme indicado no edital, a prova foi composta por 56 questões objetivas de conhecimentos gerais referentes ao Ensino Médio.

Desse modo, as questões contemplaram as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Inglês. Além disso, os candidatos fizeram também uma prova de redação em Língua Portuguesa.

Vagas

A oferta total da Univesp para o Vestibular 2022 é de 31.125 vagas. Ainda de acordo com o edital, as vagas são para nove cursos de graduação na modalidade de ensino a distância (EaD): Pedagogia, Letras, Matemática, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais.

Segundo a Univesp, os alunos terão aulas através de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O AVA fornece acesso a aulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns.

Veja mais detalhes no site da Univesp.

