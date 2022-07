UPL abre seu programa de estágio 2022

Com a missão identificar jovens talentos que tenham pensamento inovador, que sejam protagonistas de sua história e que queiram crescer, se desenvolver e evoluir, obtendo experiências únicas e transformadoras para sua trajetória profissional, a UPL anunciou a abertura de seu programa de estágio 2022.

São elegíveis estudantes matriculados em uma instituição de ensino superior, que estejam cursando entre o 2° e 3° ano de qualquer curso. É importante ter, também, conhecimento do pacote Office e no idioma inglês, além de disponibilidade para estagiar por dois anos nas unidades da empresa nas cidades de Campinas (SP), Ituverava (SP) e Salto de Pirapora (SP).

Por meio do programa de estágio, a UPL visa estimular o autoconhecimento, a criatividade, a inovação e a autonomia, garantindo um ambiente desafiador e dinâmico, onde todos podem contar uns com os outros.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a uma série de benefícios, como Seguro de Vida, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Clube de Desconto, acesso ao Gympass, Vale Transporte ou Estacionamento (de acordo com a localidade da vaga) e Vale Alimentação, Vale Refeição ou Refeitório no local.

Como se candidatar

Os interessados poderão se candidatar diretamente pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/upl/. O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem:

Testes online;

Entrevistas com a Companhia de Estágios; e

Entrevistas finais.

Sobre a empresa

A UPL é uma fornecedora global de produtos e soluções agrícolas sustentáveis com receita anual superior a US $ 5 bilhões. Por meio do OpenAg, a empresa atua focada em facilitar o avanço de toda a cadeia de produção agrícola, criando uma rede de conexões que redefine a maneira como a indústria pensa e trabalha de forma inovadora, aberta a novas ideias e novas soluções.

Como uma das maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, o portfólio integrado da empresa traz soluções para toda a cadeia de produção de alimentos, desde o tratamento de sementes até a mesa do consumidor.