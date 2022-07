URCA divulga concorrência do Vestibular 2022/2

A Universidade Regional do Cariri (URCA) liberou na terça-feira (25) a concorrência do Vestibular 2022/2. Desse modo, os inscritos já podem consultar a relação completa de candidatos por vaga para cada curso através do site da CEV (Comissão Executiva do Vestibular).

De acordo com o documento, os três cursos com maior concorrência são Medicina, Direito e Enfermagem:

Medicina: 151,40 candidatos por vaga (c/v), 107,75 e 78,50.

Direito: 12,08 c/v, 10,08.

Enfermagem: 10,10 c/v.

O documento apresenta a lista completa de cursos ofertados no Vestibular 2022/2, com o número de inscrições e vagas de acordo com a modalidade de concorrência. As inscrições para o processo seletivo foram recebidas até o dia 14 deste mês.

Provas presenciais

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas do Vestibular 2022/2 está marcada para os dias 27 e 28 de agosto. Os candidatos poderão consultar os locais de prova e o ensalamento no período de 24 a 27 de agosto.

O edital estabelece que o exame será composto por dois conjuntos de Provas Objetivas e uma Prova de Redação em Língua Portuguesa, que vai abarcar as matérias e disciplinas do Núcleo Comum Obrigatório do Ensino Médio.

Vagas e resultados

A oferta total da URCA é de 1.295 vagas para diversos cursos de graduação com ingresso no segundo semestre letivo de 2022. Haverá reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. A universidade deve liberar os gabaritos das provas no dia 28 de agosto, após a aplicação de todas as provas. Os interessados poderão interpor recursos contra as respostas preliminares nos dias 29 e 30 seguintes. De acordo com o edital, a publicação do resultado final está prevista para o dia 23 de setembro. Acesse o edital na íntegra para mais detalhes. E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário! Leia também Unifesp recebe pedidos de isenção de taxa do Vestibular Misto 2023; saiba mais.