UVA recebe inscrições para o Vestibular 2022/2 via Enem

A Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA) abriu nesta segunda-feira, dia 18 de julho, as inscrições para o Vestibular 2022/2 via Enem. De acordo com o edital, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 12 de agosto deste ano.

As inscrições devem ser feitas on-line, exclusivamente por meio site da UVA. Ainda conforme o edital, o valor da taxa de inscrição será de R$ 100,00. É necessário realizar o pagamento da taxa dentro do prazo estabelecido para que a inscrição seja confirmada.

A universidade abre também nesta segunda-feira (18) o período para envio dos pedidos de isenção e de redução da taxa de inscrição. Os pedidos devem ser feitos através do site da universidade, até a próxima sexta-feira, dia 22 de julho.

A UVA vai conceder a isenção total para doadores de sangue, funcionários técnicos e administrativos da UVA e deficientes físicos. Já a redução de 50% sobre o valor da taxa será para candidatos que tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino ou que estejam cursando o 3º ano em escola pública.

Seleção

A seleção do Vestibular 2022/2 será feita exclusivamente por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Serão aceitas as edições dos últimos cinco anos do exame. Caso o candidato tenha feito mais de uma edição, será preciso escolher qual quer utilizar para fins de classificação.

Além disso, a UVA exige nota acima de 300 pontos na prova de redação e aproveitamento superior a 30% na média das provas objetivas e 50% de toda a média do exame (redação e provas objetivas).

Vagas e resultados

A oferta total da UVA é de 950 vagas para o Vestibular 2022/2. A seleção visa o ingresso de novos alunos no segundo semestre letivo deste ano. Haverá reserva de 50% das vagas de acordo com a Lei de Cotas.

A UVA deve publicar as relações dos candidatos com inscrição deferida e indeferida no dia 22 de agosto. Os recursos serão recebidos nos dias 23 e 24 de agosto.

A divulgação do resultado final está previsto para o dia 30 de agosto. Desse modo, os candidatos poderão consultar a lista de classificados em 1ª chamada a partir das 17h, por meio do site da UVA.

