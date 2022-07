V4 Company recruta profissionais para diferentes áreas

A V4 Company, rede de franquias de marketing, recruta profissionais para diferentes áreas. Ao todo, são 42 vagas para os times de vendas, marketing, conteúdo, pessoas, comunicação, RH, dados e financeiro, em posições de níveis júnior, pleno e sênior.

A empresa, uma Assessoria de Marketing que aprimora e potencializa o seu processo de vendas pela internet, cresce exponencialmente à medida que o mercado e a tecnologia evoluem.

Há chances para Sales Development Representative, Sales Enablement, Arquiteto e Gestor de Facilities, Gestor de Tráfego Júnior, Talent Acquisition, Copywriter, Jornalista, Community Manager, Analista de SEO Júnior, Designer, Estágio em Conteúdo, Gestor de Tráfego Orgânico (Analista de Chatbot), Social Media TikTok, Full Stack Developer, Financial Support Júnior, Financial Support Pleno, Executivo de Vendas (Closer), Lead Development Representative, Franchise Manager Pleno, Especialista em Suporte de Marketing, Analista de Sucesso do Cliente, Social Media Júnior, Redator(a) Júnior, Estatístico (a), Product Owner, Engenheiro de Dados Sênior, Analista de Planejamento Financeiro, Recruiter, Analista de Treinamento e Desenvolvimento, Editor de vídeos Pleno, Analista Contábil e muito mais.

Os requisitos, é claro, variam de acordo com a função desejada, mas há chances para pessoas com ou sem experiência, com forte capacidade analítica e de resolução de problemas e habilidades de comunicação, escrita e verbal. É importante notar ainda, que as vagas disponíveis são para atuar diretamente na Matriz da V4, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas disponíveis deverão acessar o site da empresa, disponível aqui, para selecionar a vaga desejada e cadastrar o currículo.