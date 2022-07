Vale a pena usar um marketplace para vender seus produtos?

O trabalho informal está cada vez mais em evidência, uma vez que as pessoas procuram esta forma de trabalho para ampliar a renda da família. Por isso, hoje, nós informaremos se vale a pena usar um marketplace para vender os seus produtos.

Você sabe o que é o marketplace?

O marketplace é um shopping virtual. Aqui, os lojistas anunciam seus produtos para venda para um público maior. Para isso, utilizam tanto as redes sociais. Ou, se preferir podem vender seus produtos em empresas como Mercado Livre, Lojas Americanas, Submarino e Amazon.

Por outro lado, os compradores, podem optar por escolher produtos semelhantes. E, assim, perceber a qualidade e comparar valores para a compra.

Utilizando o marketplace, você precisa ter clareza que competirá com várias empresas. No entanto, você pode anunciar os seus produtos e comercializar.

Quais são as vantagens de usar o marketplace para vender seus produtos?

Normalmente o markeplace é utilizado para a venda de produtos de empreendedores iniciantes. Consequentemente, se transformando num espaço para se inserir no mercado. Assim, apresenta algumas vantagens como:

Maior alcance do público-alvo

Quando o empreendedor abre seu próprio negócio, o maior desafio é que o mercado conheça os seus produtos e você finalize as primeiras vendas. Por outro lado, os consumidores buscam no marketplace o produto que desejam comprar.

Assim, sua loja começa a ter visibilidade, principalmente por pessoas que estão buscando produtos que você comercializa. Portanto, entendendo que muitas pessoas visualizam o marketplace, sua empresa tem bastante visibilidade a custo zero.

Redução de custos e estrutura para a empresa

Além disso, é ideal para quem não tem dinheiro para realizar investimento inicial para estruturar uma loja virtual. Sabe-se, porém, que os vendedores pagam o espaço através de comissão sobre as vendas ou uma porcentagem dos lucros. Mesmo assim, os custos são bem menores, e por isso, se mostram como uma vantagem para os pequenos empreendedores.

O vendedor adquire credibilidade quando está começando a empreender no marketplace

Utilizando o marketplace, você usará da credibilidade da empresa que fornece o suporte para marketplace, para construir a sua própria reputação e confiança de compra.

Mas não esqueça: seus produtos estão concorrendo com outras empresas. Sendo assim, você precisará criar um diferencial, seja no preço, seja na qualidade, seja na entrega ou no frete.

Quais são as desvantagens de vender os produtos no marketplace?

Saiba que o marketplace é um recurso muito comum para utilizar quando o seu negócio está no início. Entretanto, existem algumas desvantagens como:

O seu negócio se torna vulnerável

Como o marketplace não é seu, é só um espaço que você está ocupando, você não tem controle, pois você é somente um usuário. Portanto, isso deixa a sua posição bem vulnerável a qualquer falha no sistema de vendas.

Além disso, o fornecedor da plataforma de marketplace pode decidir a qualquer momento deixar de oferecer o serviço. Assim, deixando você com problemas nas vendas.

Custos sobre as vendas

Apesar de ser uma vantagem, pode também se transformar em uma desvantagem quando as suas vendas são em grande número. Normalmente a comissão de vendas é em torno de 15% a 25%. Logo, se as vendas forem em grande número, você pode reduzir bastante a sua lucratividade.

Sua marca não será divulgada com a necessidade que merece

Apesar de você aumentar as suas vendas, nem sempre o marketplace ajuda na identidade de sua marca.

Perceba: se você anuncia o seu produto no Mercado Livre, normalmente as pessoas vão dizer que compraram lá, e não na sua empresa. Assim sendo, é difícil para as pessoas que fazem a compra, identificarem a sua loja como local de compra. Ou seja, fica difícil a fidelização do seu cliente.

A concorrência é grande

Normalmente, o comprador, ao fazer uma busca de algum produto para compra, o que aparece é a mercadoria, e assim, o preço e as avaliações. Dessa forma, o nome de sua empresa é a última a aparecer.

Assim, o marketplace pode se tornar uma boa alternativa a curto prazo. No entanto, se sua intenção é expandir o negócio, é preciso que você invista em outros canais de vendas. Assim, você poderá fomentar o seu estabelecimento.

Por fim, você precisa tomar decisões para que os seus clientes conheçam a sua marca, os seus produtos. Desta forma, você consiga fidelizar os consumidores e estabelecer a sua marca no mercado.

Em resumo, utilize o marketplace para iniciar a sua empresa, mas não tenha somente ele como canal de vendas.