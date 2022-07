Vale mais a pena assistir esportes na TV ou no estádio?

No mundo de hoje, os eventos esportivos são minuciosamente programados e ocorrem um após o outro, com seus atletas favoritos jogando o seu melhor semana após semana em busca de obter a vitória que tanto almejam.

Entretanto, os esportes estão a séculos proporcionando entretenimento às pessoas de todas as partes do mundo – mesmo muito antes do surgimento das TVs.

Dessa forma, as partidas estão disponíveis não apenas no próprio local do evento, mas também através dos canais de TV e serviços de streaming. Atualmente é possível, até mesmo, realizar apostas esportivas online no https://vulkan37.bet/pt/sports, por exemplo, ainda com a partida em andamento.

Com tantas vantagens ao assistir tudo pela TV, muitos torcedores ainda se perguntam se vale a pena ir aos estádios…

Praticidade e conforto ao ficar em casa

Ao assistir uma partida pela TV você não precisa esperar em grandes filas de entrada, gastar uma parte considerável do seu salário mensal em um único ingresso e pode assistir às reprises da partida quando quiser; falaremos mais sobre isso a seguir.

Além disso, não precisa sofrer com pessoas irritantes ao seu redor (especialmente aqueles que estão bêbados ou que gritam o jogo todo), aguentar as cadeiras de plástico desconfortáveis e a falta de narração enquanto o jogo acontece.

Desvantagens de ir ao estádio

A maioria das pessoas preferem ficar em casa e assistir aos eventos esportivos ao longo da semana (e muitas vezes no fins de semana também) pelos seguintes motivos:

Preço do ingresso: os preços dos ingressos podem variar dependendo do esporte, mas no caso do futebol, esporte mais popular no Brasil, pode chegar a R$ 100 por partida. Com ingressos tão caros sua carteira certamente ficará vazia se for ao estádio em todos os jogos;

Sem replays ou zooms: você olha para a tela da TV e obtém a melhor perspectiva do gol ou ponto que seu jogador favorito marcou e obtém zooms dos lances polêmicos da partida, o que é impossível de ver durante uma partida no estádio ou arena;

Apostas esportivas: o mercado de apostas está em alta. Porém, é praticamente impossível acompanhar suas apostas em tempo real no estádio ou arena. Como citamos antes, graças as apostas ao vivo plataformas como a Vulkanbet bônus para os apostadores de plantão assistirem o jogo pela TV e acompanharem suas apostas pelo celular ou PC.

Comida cara: Quase todos os estádios esportivos (e arredores) têm opções de alimentação caras o suficiente para que a maioria dos torcedores as comprem durante as partidas.

Em busca de uma dose de energia e emoção

A alta adrenalina, os amantes do esporte ao seu redor, a chance de sair com sua família e amigos, o canhoto do ingresso que você guardará como lembrança para sempre e todo o estádio explodindo no momento de um evento importante durante a partida.

Apesar de todos os pontos negativos de ir ao estádio assistir à partida do seu time de coração, há uma emoção indescritível em assistir tudo de perto. É, definitivamente, uma sensação que os canais de TV nunca conseguirão replicar e que todo torcedor deve experimentar pelo menos uma vez na vida.

Toda arena ou estádio esportivo deve tentar ser igualitário no que diz respeito ao preço do ingresso ou, pelo menos, da alimentação e do estacionamento. Caso isso não aconteça, os fãs de esportes certamente ficarão cada vez mais em casa, reduzindo a frequência com a qual vão ao estádio até chegar a zero.