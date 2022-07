VALORES A RECEBER: 2ª fase de consultas do DINHEIRO ESQUECIDO nos bancos começa em JULHO?

Os cidadãos brasileiros seguem na expectativa da segunda fase de consulta do “dinheiro esquecido”. A princípio, conforme informações oficiais, o Banco Central encerrou a primeira fase de consultas, através do Sistema Valores a Receber, no mês de abril. A expectativa inicial era que a fase seguinte iniciasse no início de maio.

Todavia, os brasileiros ainda não puderam fazer novas consultas. A greve dos servidores do BC acabou atrasando a implementação da ferramenta que permitia as consultas. Sendo assim, as pessoas continuam sem poder acessá-la para saber se têm algum “dinheiro esquecido” em bancos ou instituições financeiras.

“As consultas ao Sistema de Valores a Receber (SVR) estão temporariamente suspensas para aprimoramento”, informa o BC, em comunicado.

“Em breve, o Banco Central divulgará a data de reabertura do sistema para novas consultas e resgate dos saldos existentes; e informações sobre valores de falecidos. Enquanto isso, estamos trabalhando em melhorias do SVR e na inclusão de novos valores”, completa.

Agora, com o fim da greve dos servidores do Banco Central, a expectativa é maior pelo retorno da fase de consultas do dinheiro esquecido.

Segundo dados do Banco Central, atualmente há cerca de R$ 8 bilhões em valores esquecidos. Na primeira fase, R$ 4 bilhões ficaram disponíveis para devolução.

O dinheiro esquecido é proveniente de contas-correntes ou de poupanças que foram encerradas (mas que ainda tinha saldo disponível), valores cobrados indevidamente de tarifas, parcelas ou operações de crédito;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas em cooperativas de crédito; e

Valores relacionados a consórcios encerrados que não foram sacados.

Primeira fase dos pagamentos

O Banco Central, no dia 16 de abril, finalizou a última “repescagem” para os saques da primeira fase dos recursos esquecidos por brasileiros nos bancos. Primeiramente, é importante destacar que a repescagem é dos valores da primeira fase do programa. Agora, na segunda fase, mais recursos estarão disponíveis.

Ademais, até 24 de março, conforme dados oficiais, 2,85 milhões de pessoas físicas e jurídicas pediram os saques de seus valores a receber, totalizando o valor de R$ 245,8 milhões.

Entre as pessoas físicas que pediram a devolução, 2.516.990 solicitaram transferência via PIX, totalizando R$ 205.099.139,18, enquanto 328.947 preferiram receber os dados de contato das instituições financeiras, somando R$ 34.370.940,12.

Por outro lado, entre pessoas jurídicas, 5.113 solicitaram a devolução dos valores via PIX (R$ 5.012.975,84) e 1.059 receberam dados de contato (R$ 1.326.419,82).

Segundo informações do BC, quem perdeu a data de agendar o resgate não precisa se preocupar, uma vez que não há risco em perder os valores a receber. Segundo o Banco, os valores continuarão guardados pelas instituições financeiras, esperando que você solicite a devolução, quando as consultas ao SVR forem retomadas.

Dinheiro esquecido pode ultrapassar R$100 mil

A liberação da primeira fase de consultas do dinheiro esquecido entrou no noticiário de todo o país. Muita gente fez planos, acreditando que receberia um bom valor. Contudo, a frustração dominou os sentimentos da população, e os brasileiros que ganharam apenas centavos se tornaram símbolos desta ação.

Embora isso tenha frustrado a população, o BC revelou que há cerca de 37 mil cidadãos que possuem valores entre R$ 10 mil e R$ 100 mil em bancos ou instituições financeiras. Aliás, o saldo de outras 1,3 mil pessoas supera os R$ 100 mil, uma verdadeira fortuna.

Por isso, é importante que todos fiquem ligados para saber quando as consultas irão voltar. Assim, não correrão o risco de ficar sem receber o “dinheiro esquecido” nos bancos. E mesmo que o valor seja pequeno, o BC recomenda que os brasileiros o recuperem.