Veja como fazer o empréstimo do Auxílio Brasil

O Empréstimo do Auxílio Brasil foi liberado no último dia 29 de junho pela Câmara dos Deputados e aprovado no dia 7 de julho pelo Senado Federal. Essa nova modalidade de empréstimo vem recebendo uma grande procura por parte dos beneficiários do programa social.

A nova modalidade serve para se contratar empréstimo consignado, assim como já acontece para os aposentados e pensionistas do INSS. Com isso, os valores que forem solicitados no Empréstimo Consignado do Auxílio Brasil e passam a ser descontados já na folha de pagamento do benefício.

Detalhes do empréstimo do Auxílio Brasil

Uma das grandes novidades com a liberação do Empréstimo do Auxílio Brasil é de que ele irá contemplar também quem faz parte do grupo do Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC.

A modalidade, foi concedida no dia 29 de junho na Câmara dos Deputados e faz parte da Medida Provisória 1106/22. Esta possui como relator o Deputado Federal Bilac Pinto, do Partido União Brasil -MG.

O valor do empréstimo que será concedido aos beneficiários do Auxílio Brasil poderá comprometer até 40% do valor que é recebido com o benefício social. Agora o texto da medida segue para a aprovação de sanção do Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Para aqueles que desejam saber quando vai ser liberado o valor do empréstimo do Auxílio Brasil, este será realizado sanção do Presidente. Além disso, uma instrução normativa deverá ser publicada em breve para tratar de regulamentar os prazos

Como poderão ser feitos os pagamentos?

Com relação às taxas, o empréstimo do Auxílio Brasil terá um prazo para pagamento de até 48 meses, além de juros mais baixos do que são praticados no mercado tradicional, sendo fixo em 2%.

Também vale ressaltar que não será preciso passar por uma avaliação de risco de crédito, com todos os bancos que são regulamentados pelo Banco Central podendo fazer a oferta de empréstimo.

O empréstimo do Auxílio Brasil deve ser aprovado até o próximo dia 15 de julho para que a Medida Provisória não perca o seu prazo de validade. Caberá a Bolsonaro fazer a aprovação ou negação do empréstimo.

Além do Empréstimo do Auxílio Brasil, muitos brasileiros estão recorrendo para solicitar o empréstimo no Caixa Tem, que oferece pagamentos de parcelas que partem de 12 a até 24 meses.

Quantas linhas de crédito serão disponibilizadas?

Ao menos duas linhas já estão disponíveis para os beneficiários de programas sociais que foram criados pelo atual Governo, como o Auxílio Brasil. Nesse caso, se pede que apenas que os interessados realizem uma rápida atualização dos seus dados de cadastro, pelo app Caixa Tem.

Um exemplo bem claro para entender o valor que será liberado para os beneficiários do Auxílio Brasil, para quem recebe atualmente um voucher de R$ 400, iria passar a receber um pagamento de R$ 240, com os outros R$ 160 que ficariam retidos para o pagamento do empréstimo do Auxílio Brasil.

Por conta disso, as famílias teriam de se acostumar com uma renda menor até que o empréstimo fosse totalmente quitado. O Governo Federal definiu que não será necessário fazer uma avaliação prévia de risco de crédito, sendo que todos os bancos vão poder ofertar o empréstimo.

Já para o mês atual, existe uma grande expectativa de que o Auxílio Brasil passe a ser de R$ 600, sendo visto como uma medida eleitoreira em um período que antecede as eleições, por parte de Jair Bolsonaro.