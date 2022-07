Veja como fazer transferência do Caixa Tem para o Nubank

Criado em 2020, durante a pandemia, o Caixa Tem, aplicativo de transferências da Caixa Econômica Federal, possibilita o acesso dos cidadãos aos benefícios concedidos pelo Governo Federal.

O aplicativo possui uma série de funcionalidades, como pagar contas e boletos, fazer compras, recarregar o celular e até mesmo fazer transferências para outras contas bancárias, como a do Nubank.

Como fazer transferência do Caixa Tem para o Nubank

Confira o passo a passo:

Acesse o Caixa Tem; Clique em “Transferir dinheiro”; Em seguida, escolha entre inserir informações da conta ou utilizar os dados salvos no aplicativo; Caso não esteja salvo, clique em “Outros bancos” e digite “Nu” ou “260” na barra de pesquisa e escolha a opção “Nubank”. Feito isto, insira o número da agência e conta, modalidade de conta e CPF; Para finalizar, informe o nome da pessoa que receberá o dinheiro, digite o valor desejado e confirme as informações.

Como realizar a transferência via boleto Caixa Tem

Outra opção de realizar uma transferência é via boleto de depósito do Nubank. Veja como fazer:

Acesse o aplicativo do Nubank; Clique na opção “Depositar” e depois em “Receber em até 3 dias, sem custo”; Assim que o boleto for gerado, abra o aplicativo do Caixa Tem e selecione a opção “Pagar suas contas”; Feito isto, cole, digite ou scaneie o código de barros; Na sequência, confirme os dados e insira o valor do pagamento; Para finalizar, informe a senha.

Esqueceu a sua senha do Caixa Tem? Saiba como recuperar e acessar o aplicativo

Atualmente, o Caixa Tem é um dos aplicativos da Caixa Econômica Federal (CEF) mais acessados pelo cidadãos. Mas não é por acaso. A ferramenta permite o acesso a poupança social digital, por onde são feitos pagamentos como Auxílio Brasil e o saque extraordinário do FGTS de até R$ 1 mil.

Ademais, o aplicativo também pode usado para a contratação de empréstimos de até R$ 1 mil por pessoas físicas, com juros bem baixos, de menos de 2%. Trata-se do Sim Digital, anunciado pelo Governo Federal no mês de março.

Portanto, veja abaixo o passo a passo para acessar a sua conta no Caixa Tem.

Passo a passo para acessar sua conta no Caixa Tem:

1) Em primeiro lugar, baixe o aplicativo no seu celular

Clique aqui para baixar o app para celulares Android

Clique aqui para baixar o app para celulares iOS (Apple)

2) Faça o login

Antes de mais nada, é importante destacar que o acesso é realizado com o seu CPF e uma senha numérica que você irá cadastrar na primeira vez que usar o aplicativo.

3) Confirme o número do seu celular

Após realizar a etapa acima, no seu primeiro acesso você irá receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação.

Após isso, basta informar o número do seu telefone e depois digitar, no aplicativo, o código recebido dentro.

4) Use os serviços

Por fim, basta clicar no serviço que você deseja utilizar.

Esqueceu a senha do Caixa Tem? Veja o que fazer

É importante destacar que o acesso ao aplicativo Caixa Tem é feito com o CPF e uma senha numérica (seis dígitos). Em caso de perda da senha, é possível comelar um processo para recuperação e criação de uma nova.

Veja, a seguir, o passo a passo:

Ao acessar o app do Caixa Tem (Android | iOS), clique em “Recuperar Senha”; Insira o CPF no campo indicado, marque a opção “Não sou um robô” e clique em “Continuar”; As instruções para a recuperação da senha serão enviadas para o endereço de e-mail cadastrado; Acesse o seu e-mail cadastrado, e clique em “Link para redefinir credenciais”; Siga as instruções solicitadas e crie uma nova senha. Ela deve ser numérica, com ao menos seis dígitos, e não pode ser igual ao CPF, possuir repetições ou ser a sua data de nascimento; Clique em “Continuar” para validar o processo e faça o login na plataforma com a nova senha.