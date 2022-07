Veja o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil no mês de julho

O pagamento da próxima rodada do Auxílio Brasil se inicia no dia 18 de julho de 2022. O programa social é destinado a famílias em situação de vulnerabilidade econômica e o valor pode variar de acordo com cada formação familiar.

Atualmente, o programa Auxílio Brasil é constituído por três benefícios básicos: Benefício Primeira Infância, Benefício Composição Familiar e Benefício de Superação da Extrema Pobreza.

O Benefício Primeira Infância é destinado à famílias que possuam crianças entre 0 e 36 meses incompletos. Já o Benefício Composição Familiar é pago às famílias que entre seus membros tenham gestantes ou jovens entre 3 a 21 anos incompletos, desde que estejam matriculados na educação básica.

Por fim, o Benefício de Superação da Extrema Pobreza foi criado com o objetivo de contemplar as famílias mesmo após o acréscimo dos benefícios citados acima, continuem abaixo da linha da extrema pobreza. O valor de cada uma das modalidades pode ser consultado no site do Ministério da Cidadania.

Confira o calendário de pagamento de julho

O calendário de pagamento do Auxílio Brasil segue as mesmas datas do extinto Bolsa Família. Desse modo, os beneficiários recebem o dinheiro nos últimos dez dias úteis de cada mês e o depósito é feito com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Veja o calendário desse mês:

NIS Final: Data de pagamento: 1 18/07 2 19/07 3 20/07 4 21/07 5 22/07 6 25/07 7 26/07 8 27/07 9 28/07 0 29/07

Os beneficiários do Auxílio Brasil podem sacar o dinheiro em caixas eletrônicos e casas lotéricas. Além disso, também é possível movimentar os recursos do programa social por meio do aplicativo Caixa TEM.

No App Caixa TEM os usuários podem consultar o valor do auxílio, datas de pagamento e composição das parcelas. Além disso, a plataforma também possibilita que os beneficiários paguem contas, façam transferências e utilizem o cartão de débito virtual para fazer compras em diversos estabelecimentos, inclusive supermercados e farmácias.

O novo cartão do Auxílio Brasil

No final de junho, os beneficiários do Auxílio Brasil que foram inseridos no programa em dezembro de 2021 começaram a receber o novo cartão. De acordo com o Ministério da Cidadania, o objetivo do cartão é aumentar a segurança dos cidadãos e acabar com a “necessidade de deslocamento das famílias para canais de pagamento que, por vezes, ficam restritos às sedes dos municípios ou municípios limítrofes”, explicou.

O Ministério da Cidadania ainda informou que não é necessário fazer a solicitação do cartão, pois ele será entregue aos beneficiários gradativamente. Apesar disso, aqueles que receberem a ferramenta devem cadastrar uma senha por meio da central de atendimento Caixa Auxílio Brasil, no número 111.

Vale informar que os beneficiários que já possuíam o cartão do extinto Bolsa Família poderão continuar realizando o saque do Auxílio Brasil por meio dele. Além disso, também é possível realizar saques sem cartão gerando um código no aplicativo Caixa TEM ou presencialmente em agências da Caixa Econômica Federal.