veja os motivos mais comuns para a suspensão da aposentadoria

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) possui uma vasta base de aposentados e pensionistas no Brasil. Com isso, a organização tem alguns mecanismos de fiscalização a fim de identificar irregularidades e fraudes em seu sistema.

Além disso, o instituto possui diversas facilidades, dentre elas o serviço digital do Meu INSS. Essa é uma ferramenta criada para dar maior facilidade à vida do cidadão. Pode ser acessada pela internet do seu computador ou pelo seu próprio telefone celular (Android e IOS). Para a utilização dos serviços, é necessário se cadastrar e obter senha, no próprio site ou aplicativo.

Os mecanismos citados anteriormente são utilizados para evitar que a sua aposentadoria seja suspensa (ou até cancelada) pelo órgão. Para isso, é preciso se atentar aos motivos que geram o corte dos repasses mensais. Veja a seguir alguns desses motivos:

Oque pode cortar os repasses do INSS

O INSS deposita mensalmente os valores das aposentadorias e usa a movimentação do dinheiro como uma forma de identificar se o segurado está vivo. Neste caso, deixar de sacar o dinheiro por mais de 2 meses, ou não o transferir para outra conta, deixando a sua conta inativa, pode se tornar um ponto de suspensão do benefício.

Até o início da pandemia da Covid-19, a prova de vida dos segurados era feita presencialmente, ponto que gerava embates principalmente entre os mais idosos e pessoas com dificuldades de locomoção. Sem a prova de vida, o benefício é cancelado até a regularização da pendência.

Neste ano, o INSS mudou a forma de comprovação da vida do segurado e será o próprio responsável por identificar se a pessoa está viva ou não. Para isso, serão realizados cruzamento de diversos dados para a manutenção da aposentadoria, como a utilização da carteirinha do SUS, ou a movimentação bancária, por exemplo.

Outros pontos que podem cancelar os benefícios do INSS

Para os benefícios concedidos por incapacidade, estes demandam perícia médica e os segurados são convocados pelo INSS para a renovação do direito. Na realização destas perícias, o servidor vai comprovar se a pessoa deve seguir recebendo o dinheiro e, em caso de não comparecimento ao INSS, o valor poderá ser suspenso.

Já, com relação às pessoas que recebem a aposentadoria do INSS, porém são presas, estas terão o benefício suspenso no período em que estiverem fora do convívio social. A regra é prevista no Decreto 10.410/2020 e os pagamentos serão retomados assim que a pessoa for solta.

Como realizar a consulta dos benefícios do INSS

Para realizar a consulta dos benefícios do INSS maneira simples, basta acessar a central de atendimento por telefone, no número 135. Para isso, basta ligar e informar o número do CPF e confirme algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Além disso, o segurado pode acessar o site Meu INSS, que reúne diversos serviços digitais do INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de “Extrato de Pagamento” e você terá acesso ao seu extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. Por fim, é possível realizar o acesso pelo site, de início, é necessário fazer o login, e então, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão listados.