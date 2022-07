veja perguntas e respostas sobre o benefício

Dentro de mais algumas semanas, o Governo Federal iniciará os pagamentos do seu Pix Caminhoneiro. O programa foi aprovado pelo Congresso Nacional juntamente com a PEC dos Benefícios. Abaixo, você pode conferir uma série de perguntas e respostas para tirar dúvidas sobre os repasses do novo benefício.

Sobre a seleção

Quem pode receber?

O Governo Federal ainda não definiu as regras de entrada para a seleção dos usuários do Pix Caminhoneiro. A sinalização inicial indica que a ideia é inserir apenas os motoristas de caminhão que atuam como trabalhadores informais. Dessa forma, os cidadãos que trabalham para alguma empresa, não poderão receber o dinheiro.

Preciso me inscrever?

Não. Embora o Ministério da Cidadania ainda não tenha definido o processo de seleção para o Pix Caminhoneiro, o que já dá para adiantar é que não haverá inscrição direta. Desse modo, o cidadão precisa desconsiderar todas as mensagens de supostos envios de formulários que chegam pelas redes sociais. Há uma chance de se tratar de um golpe.

Como será feita a seleção?

O Ministério do Trabalho adianta que se baseará nas informações contidas em bases de dados já existentes. No caso do Pix Caminhoneiro, o plano é se basear nos dados da Associação Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT). Os motoristas que têm um perfil ativo nesta lista terão os seus perfis analisados pelo Governo.

Sobre os pagamentos

Qual será o valor?

Inicialmente, o Governo Federal sinalizou que o pagaria um saldo mensal de R$ 400 entre os meses de agosto e dezembro deste ano. Contudo, o patamar apresentado gerou uma série de críticas por parte dos principais líderes da categoria. Assim, o Planalto passou a indicar que poderá subir o valor para R$ 1 mil.

Serão quantos pagamentos?

Da maneira como está desenhada agora, a PEC dos Benefícios indica que os repasses do projeto acontecerão em seis parcelas. Como restam apenas cinco meses até o final deste ano, o plano é realizar um depósito dobrado em agosto, e seguir com liberações regulares entre os meses de setembro e dezembro.

Como será o calendário?

Oficialmente, o Governo Federal ainda não definiu um calendário de pagamentos do Pix Caminhoneiro. Informações de bastidores dão conta de que o plano é começar as liberações logo no início de agosto. Em declaração recente, o Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que a tendência é iniciar os repasses no dia 9 de agosto.

Além do Pix Caminhoneiro

Vale lembrar que o Pix Caminhoneiro não é o único programa social apontado pela PEC dos Benefícios. O texto promulgado pelo Congresso Nacional também indica a criação de um auxílio-taxista.

O novo benefício destinado para motoristas de táxi ainda não tem um valor definido. O Ministério apenas afirma que os repasses acontecerão entre os meses de agosto e dezembro deste ano, assim como está previsto para o Pix Caminhoneiro.

A PEC dos Benefícios também prevê o aumento no valor do programa Auxílio Brasil. O projeto passará de R$ 400 para R$600 já a partir de agosto, além de registrar uma elevação de mais de 2 milhões no seu número de usuários.

O texto também aponta para um aumento no valor do vale-gás nacional de R$ 53 para R$ 120 também a partir do próximo mês de agosto. Em portaria publicada nesta quarta-feira (20), o Planalto oficializou os aumentos.