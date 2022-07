veja quando vale a pena contratar

Você já se perguntou quando vale a pena contratar serviços de consultoria para franquias? Afinal, ninguém quer perder dinheiro com um serviço desnecessário. Assim como, também não quer ser negligente com o negócio, não é mesmo?

Pensando nisso, hoje trouxemos para você muitas dicas e informações para nortear a sua necessidade, ou não, de contratar consultoria para a sua franquia. Sendo assim, não deixe de ler até o final para não perder nenhuma dica importante!

Consultoria para franquias: o que é?

Geralmente, o serviço de consultoria para franquias é oferecido por empresas especializadas. Porém, também existem profissionais liberais que prestam esse serviço.

Em ambos os casos, eles têm vasta experiência no mundo do franchising. Por isso, estão aptos a orientar você em qualquer assunto relacionado ao seu negócio.

Seja no departamento jurídico, financeiro, de marketing, de gestão de pessoal, enfim, em tudo o que você precisar para tocar o seu negócio, a consultoria para franquias pode te ajudar.

Quando contratar serviços de consultoria para franquias?

Todo negócio representa um certo risco, principalmente no início. E se engana quem pensa que investir em uma franquia irá isentá-lo desses riscos. Afinal, mesmo que o nicho ofereça um pouco mais de segurança, ainda existem muitas variáveis a considerar

Assim sendo, a menos que você tenha muita experiência no ramo dos negócios, inclusive com franquias, é recomendado que você contrate este serviço para a sua empresa.

Aliás, existem muitas franqueadoras que já oferecem esse suporte ao franqueado, o que é um bom ponto a analisar na hora de escolher em qual franquia investir. Entretanto, se a matriz da sua franquia não disponibiliza consultoria, contratar esse serviço por conta própria pode fazer toda a diferença a longo prazo. Na verdade, pode até mesmo ser um fator determinante para o sucesso do seu negócio.

Dentre os fatores que podem fazer com que contratar este tipo de serviço, valha a pena para você, estão:

Ter suporte jurídico

Desde o princípio, com a análise da Circular de Oferta de Franquia, a assinatura do contrato e demais documentos, é extremamente necessário haver o acompanhamento jurídico para abrir uma franquia. Dessa forma, essa orientação se estende por toda a parceria entre franqueador e franqueado.

Afinal, ninguém quer ter surpresas pelo caminho, como letras miúdas mal compreendidas e brechas no contrato. Então, se informe com a empresa ou profissional de consultoria para franquias se eles oferecem esse serviço, pois ele é essencial.

Ter ajuda de quem já tem experiência no assunto

Se você é novo no mundo do franchising, pode ser interessante poder contar com a experiência de quem já trilhou por esse caminho. E dessa forma, sabe como tudo funciona. Portanto, este é outro fator que torna a consultoria para franquias muito atraente e vantajosa para novos franqueados.

Diversos tipos de serviços em um único lugar

Você pode buscar outras fontes de ajuda, como o SEBRAE, o networking com outros franqueados, cursos e até mesmo a internet. Contudo, a consultoria para franquias reúne todos os profissionais e serviços em um só lugar.

Assim, você ganha tempo e economiza energia. Pois, em qualquer área do negócio que você tiver dúvidas ou problemas, sabe onde buscar a solução mais rápido.

Obter ajuda para expandir e crescer

Uma das dificuldades que muitos investidores e empreendedores enfrentam é na hora de expandir o seu negócio. Afinal, não é fácil lidar com os investimentos, a logística do espaço físico, contratação e treinamento de pessoal, propaganda, enfim, com tudo que uma expansão requer.

Desse modo, contar com a consultoria para franquias nesse momento crucial para qualquer empresa pode ser de grande ajuda.

Metodologias técnicas para obter resultados mais rápido

Se você não tem experiência no mercado, tentativa e erro podem ser suas únicas táticas para obter sucesso em seu negócio. No entanto, isso pode representar muita perda de capital, de clientes, de colaboradores, etc.

Então, com a consultoria para franquias, você pode ter suporte de profissionais que sabem quais estratégias usar para que você tenha resultados satisfatórios. Aliás, isso cobre desde a análise de perfil até a expansão da sua empresa, de modo mais rápido e descomplicado.

E aí, você gostou de saber mais sobre a consultoria para franquias e quando vale a pena contratar esse serviço? Portanto, agora coloque essas dicas em prática e cuide bem do seu negócio!