Veja quem deve receber o 3º lote da restituição

Nesta sexta-feira (22), a Receita Federal abriu a consulta para o 3º lote da restituição do Imposto de Renda referente ao ano-base de 2021. Vale lembrar que esse lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores.

É possível saber se a restituição está disponível pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo. Por meio do site, os contribuintes precisam clicar em “Meu Imposto de Renda” e posteriormente em “Consultar a Restituição”.

A Receita Federal ainda informa que a página na internet apresenta todas as orientações necessárias, bem como os canais de atendimento disponíveis. Desse modo, é possível realizar uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração.

“A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas”, informou a Receita Federal em nota.

Veja quem deve receber a restituição do Imposto de Renda

De acordo com informações disponibilizadas pela Receita Federal, a maior parte dos contribuintes que devem receber a restituição do Imposto de Renda neste lote, são as que entregaram a declaração até o dia 3 de maio. Desse modo, 5.242.668 contribuintes devem receber o valor no dia 29 de julho. O valor total a ser depositado é de R$ 6,3 bilhões.

Do valor total, R$ 285.789.146,12 serão creditados para contribuintes com prioridade legal. Sendo assim, 9.461 contribuintes idosos acima de 80 anos, bem como 62.969 cidadãos com idade entre 60 e 79 anos deverão receber no dia 29 de julho. Além disso, 6.361 contribuintes com alguma deficiência física, mental ou moléstia grave e 29.540 contribuintes que a maior fonte de renda é o magistério também deverão receber neste mês.

Segundo a Receita Federal, 5.134.337 contribuintes que não possuem prioridade legal também deverão receber a restituição do Imposto de Renda no final deste mês. Essa parcela de contribuintes entregaram a declaração até o dia 3 de maio de 2022.

Saiba como é feito o pagamento

O pagamento da restituição do Imposto de Renda é depositado automaticamente na conta bancária informada pelo contribuinte no ato da declaração do IRPF. Vale informar que o crédito pode ser feito de forma direta ou via PIX. No entanto, para receber a restituição por meio do PIX é preciso que a chave cadastrada tenha sido o CPF.

A Receita Federal ainda informa que se o crédito da restituição não for realizado por algum motivo, o valor deve ficar disponível para resgate no Banco do Brasil durante um ano. Desta forma, para reagendar o crédito da restituição é preciso acessar o portal BB ou ligar na central de atendimento da instituição.

Se após o prazo de um ano o contribuinte ainda não tiver realizado o saque da restituição do Imposto de Renda, será necessário fazer o requerimento no Portal e-CAC. Nesse caso, basta acessar o site da Receita Federal, localizar o menu “Declarações e Decmonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e por fim em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.