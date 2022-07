veja quem pode perder o benefício

As famílias beneficiárias do Auxílio Brasil e do TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) que ainda não atualizaram seus dados no sistema Cadastro Único devem realizar o procedimento até 31 de julho para evitar a perda dos benefícios.

A atualização do CadÚnico deve ser feita presencialmente em algum posto de cadastramento do município onde mora o beneficiário, onde será realizada nova entrevista e atualização cadastral. Esta regra não é só para quem recebe o Auxílio Brasil, vale também para quem tem inconsistências no cadastro.

Também precisam se regularizar, as famílias com informações pessoais desatualizadas no CadÚnico. Nesse caso, o prazo é até o final do ano. O Ministério da Cidadania diz que são situações diferentes: deve atualizar até 31/07 quem tem problemas no cadastro, e até 31/12 quem está com o cadastro desatualizado.

Como saber se preciso atualizar meus dados?

Para saber se faz parte de algum dos dois grupos, os beneficiários podem verificar seu cadastro pelo aplicativo Cadastro Único ou na versão web no endereço cadunico.cidadania.gov.br. Na página do site, também é possível encontrar o endereço dos postos de atendimento, contudo é necessário estar logado no Gov.BR.

Além disso, quem está com os dados desatualizados e recebe o Auxílio Brasil, receberão mensagens de aviso no extrato de pagamento do benefício e pelo aplicativo do programa. Já os beneficiários da tarifa social podem receber comunicados por mensagem na conta de energia elétrica.

De acordo com as normas do Ministério da Cidadania, as famílias inscritas no CadÚnico devem atualizar as informações a cada dois anos, ou sempre que houver alguma alteração, seja na composição familiar, no endereço ou na situação de trabalho e renda de seus membros.

Deve-se lembrar que em 20222, apenas as famílias com cadastros que foram atualizados pela última vez em 2016 ou 2017 serão convocadas para atualizar os dados no Cadastro Único. As outras famílias que atualizaram seus dados pela última vez em 2018 ou 2019 serão convocadas nos próximos anos. O Governo Federal informa que 8 milhões de famílias devem atualizar seus dados este ano.

Novidades do Auxílio Brasil

Uma das novidades do benefício é o novo cartão do Auxílio Brasil, com a função débito. De acordo com o Ministério da Cidadania, foram emitidos 3,2 milhões de unidades do cartão com chip. Mas no total, 6,6 milhões de famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021 e recebem o benefício na modalidade poupança social digital devem recebê-lo.

Com o novo cartão do Auxílio Brasil, o beneficiário poderá realizar compras em débito automático e fazer saque de parte ou de todo o benefício. Os saques são realizados na Caixa Econômica Federal ou em bancos 24h. Para a escolha dos primeiros beneficiários a receberem os cartões foram priorizados os municípios que não apresentam ou apresentam poucos canais de pagamento da Caixa.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o principal objetivo do cartão bancário é modernizar o meio de pagamento dos benefícios, uma vez que o beneficiário poderá usá-lo para fazer compras em débito automático ou realizar saques.

A pasta ainda informa que a tecnologia de chip de contato torna o cartão mais seguro, diminuindo os riscos de clonagem.? Em junho, 18,15 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil, totalizando o investimento em R$ 7,6 bilhões.