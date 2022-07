veja quem recebe nova rodada nesta semana

Nesta segunda-feira (18), o Governo Federal inicia mais uma rodada de pagamentos do seu Auxílio Brasil. Hoje é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. O dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã e já pode ser movimentado.

Ainda nesta semana, outros grupos poderão receber a quantia do benefício. Veja abaixo o calendário detalhado dos próximos cinco dias:

SEGUNDA (18) – Usuários com o NIS final 1

TERÇA (19) – Usuários com o NIS final 2

QUARTA (20) – Usuários com o NIS final 3

QUINTA (21) – Usuários com o NIS final 4

SEXTA (22) – Usuários com o NIS final 5

Esta é a 9ª rodada de pagamentos do Auxílio Brasil do Governo Federal. A primeira liberação do novo benefício aconteceu em novembro de 2021. De lá até aqui, estima-se que mais de 6 milhões de pessoas tenham entrado no projeto. Ao todo, mais de 18 milhões recebem de fato.

Para ter direito ao Auxílio Brasil do Governo Federal, é necessário ter um cadastro ativo e atualizado no Cadúnico. Para criar o seu, é necessário entrar em contato com a prefeitura da sua cidade. Os municípios são os responsáveis pela inscrição. Além disso, o cidadão também precisa respeitar os limites de renda impostos.

Mesmo as pessoas que cumprem todas as exigências de entrada no Auxílio Brasil, ainda não estão garantidas no programa social de fato. É preciso esperar até que o Ministério da Cidadania selecione o seu nome. Novas seleções acontecem todos os meses. Para agosto, o Governo promete inserir mais de 2 milhões de uma só vez.

Valor de R$ 400

Para este mês de julho, os pagamentos do Auxílio Brasil ainda respeitam as regras básicas de liberações mínimas de R$ 400 por família. Ninguém pode receber menos.

Existe uma dúvida em relação aos valores de julho, já que recentemente o Congresso Nacional promulgou a PEC dos Benefícios. O texto libera o aumento do saldo do benefício para a casa dos R$ 600.

Embora esta elevação dos valores já esteja confirmada, o fato é que ela só começará a valer a partir do próximo mês de agosto. Para julho, seguem valendo as normas antigas, ou seja, agora todo mundo recebe, no mínimo, R$ 400.

Como movimentar o Auxílio

As regras de movimentação do benefício seguem as mesmas. Quem já recebeu o novo cartão do programa pelos Correios, pode usar o dispositivo para sacar o dinheiro.

Quem ainda não recebeu o novo cartão, mas ainda tem o antigo ainda do Bolsa Família, também pode usar o dispositivo para sacar a quantia em caixas eletrônicos.

Se você ainda não tem nenhum cartão, também pode movimentar a quantia usando o aplicativo do Caixa Tem. No app, é possível pagar contas na forma de boletos, realizar transferências e até mesmo gerar um código para saques.

Para gerar o código, basta abrir o app, acessar a opção de saque sem cartão, esperar pela geração, e inserir a numeração correspondente no caixa eletrônico. Dessa forma, o cidadão conseguirá pegar o saldo em espécie mesmo sem ter nenhum dispositivo físico.