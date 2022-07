veja se vale a pena investir nesse nicho

A preocupação com as vestimentas vem crescendo muito mais em todo o mundo. Principalmente depois do acesso à internet, e a população religiosa decidiu por não se afastar dessa tendência. O mundo virtual, a partir disso, desconstruiu vários preconceitos e impactou diretamente o setor de moda gospel.

Antigamente, o que era visto como vaidade, hoje é tido como cuidado consigo mesmo. Além disso, é visto como uma boa apresentação para adentrar no Templo de Deus. Portanto, essa mudança foi revolucionária e acabou por intrigar vários empreendedores do setor de vestuário se valeria a pena investir nesse novo nicho.

Confira se vale a pena investir no setor de moda gospel

O público evangélico que mais aderiu a esses novos aspectos foi o grupo das mulheres jovens, já que foram elas que trouxeram essa quebra de paradigmas para pauta na sociedade atual. No entanto, a maioria da população mais velha também abraçou essas ideias. Pois, em tempos passados já era comum se vestir bem nos eventos mais importantes da igreja.

Com isso, o setor de moda gospel cresceu exponencialmente nos últimos anos e se tornou um importante alvo de investimentos dos empresários do ramo. Apenas esse fato já evidencia o quanto, atualmente, a tendência para investir nesse nicho do mercado financeiro é bem atrativa.

Alta rentabilidade

Um dos grandes pontos que confirma o que foi descrito é o alto faturamento que o segmento adquiriu nos últimos anos, mesmo com a pandemia da COVID-19. Obviamente que no ano de 2020, aconteceram muitas baixas em todos os ramos, mas em 2021, já se obteve um crescimento significativo.

Segundo o diretor da Sol da Terra, uma marca referenciada do setor de moda gospel desde o início do século, o faturamento anual do ano passado nas suas lojas físicas e nos sites de vendas, apenas no centro-oeste, foi entre 4 e 5 milhões.

Relevância do mercado

Ainda, se pode contar com a quantidade de pessoas que são potenciais consumidores desse mercado. Visto que, de acordo com IBGE, 92% dos brasileiros são praticantes de alguma religião, sendo a evangélica a mais predominante no país.

Segundo a Associação de Empresas e Profissionais Evangélicos do Brasil (ABREPE), esse público representa 21,5 bilhões/ano no varejo, seja de roupas ou de artigos em geral. Além do mais, esses mesmos compradores permitem a circulação de cerca de 1,4 trilhão de reais por ano.

Potencialidade de crescimento

Um dos grandes benefícios do mundo virtual foi a não permissividade de uma regressão. Afinal, quando algo se espalha na internet, dificilmente deixa de ser lembrado ou de influenciar as pessoas que acessam aquele conteúdo em específico.

Devido a isso, vários especialistas contam com o potencial de crescimento do setor de moda gospel e afirmam sobre a permanência dessa tendência. Aliás, o segmento também é chamado de “moda comportada”. Como dito anteriormente, o seu consumo é feito pelas mulheres religiosas, as quais estão mais libertas de preceitos que as impediam de escolher as próprias roupas.

Maior divulgação

Como já foi dito inúmeras vezes, o papel da internet influenciou muitas alterações no mercado. Dessa forma, entre elas a possibilidade de maior alcance do público desejado pelas marcas. Sendo assim, a publicidade para esse segmento cresceu progressivamente nos últimos anos.

Esse espaço virtual também serviu para, concomitantemente, quebrar os estigmas sociais. Na verdade, também serviu para estimular as mulheres a consumir outros produtos além de livros, enfeites e acessórios, que eram as mercadorias mais procuradas entre a população religiosa.

Por consequência, e de maneira inversa, esse marketing se expandiu para o ambiente físico e várias empresas passaram a aplicar capital em cartazes e outdoors. Dessa maneira, se consolidou uma maior divulgação dessas vestimentas por todo o país.

Então vale a pena investir no setor de moda gospel?

Com certeza, sim! Diante de todo o exposto, é evidente o motivo dos empreendedores mais antenados estarem tão focados nesse ramo. Afinal, o setor de moda gospel é extremamente rentável e conta com uma alta potencialidade de crescimento.

Desse modo, se o pensamento de investir no nicho existe, ele deve ser desenvolvido o quanto antes para que o negócio não fique atrasado em relação a concorrência. Com isso, é preciso aproveitar a continuidade de sua importância no mercado. Além disso, o empreendedor deve criar estratégias de estimular ainda mais esse público a consumir esse novo tipo de mercadoria.