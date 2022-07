Em busca de uma oportunidade de emprego? Esta pode ser a sua chance, já que a Verisure disponibiliza vagas em todo o país. A empresa de soluções de alarmes monitorados conta com mais de 150 postos de trabalho para as áreas de vendas, administrativa e operacional.

Há chances para diferentes regiões do país, com foco maior nos estados de São Paulo (capital, interior e litoral) e Rio de Janeiro – além de posições para as regiões Central, Sul e Nordeste do país.

Dentre as oportunidades disponíveis, destacam-se as funções de Analista de Departamento Pessoal Jr (Temporário), Analista de Marketing Digital Pl, Coordenador de Contact Center, Operador de Call Center, Analista SR de Desenvolvimento & Experiência do Colaborador (DHO), Especialista de Segurança, Operador de Call Center, Gerente de Alianças Estratégicas, Gerente de Contabilidade, Analista de Remuneração e Projetos de RH Sr, Analista de Comunicação e Marketing, Consultor de Projetos, Vendedor externo, Jovem Aprendiz – Projetos de Negócios, Analista Junior de Business Intellingence, Analista Contábil Júnior, Jovem Aprendiz em Business Intelligence e muito mais.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas há chances para pessoas com ou sem experiência, com os mais variados níveis de escolaridade.

É importante notar que a Verisure é uma empresa que promove a diversidade e igualdade de oportunidade para todas as pessoas, independente de sexo, raça e orientação sexual. Além disso, todas as vagas também contemplam pessoas com deficiência.

Como se candidatar

Se interessou? Para concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela Verisure os candidatos deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível em https://vagas.verisure.com.br, e cadastrar o currículo.