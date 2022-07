Vestibular 2022/2: IFG libera resultado preliminar da prova de redação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) publicou nesta segunda-feira (25) o resultado preliminar da prova de redação do Vestibular 2022/2. Desse modo, os participantes já podem consultar a classificação preliminar através do site do IFG.

Além da classificação preliminar geral, os candidatos podem também consultar o desempenho individual no exame. De acordo com o edital, os interessados em contestar o resultado podem entrar com recursos. A interposição de recursos deverá ser feita on-line, por meio do site do Instituto.

O resultado final do Vestibular 2022/2 será publicado em 29 de julho. O Instituto deve informar o período de matrículas no dia 1º de agosto.

Como foi o Vestibular 2022/2?

Essa edição do processo seletivo contou com duas modalidades: aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e aplicação de provas de redação. A aplicação da prova de redação em Língua Portuguesa aconteceu no dia 17 de julho.

Os candidatos que optaram por usar as notas do exame nacional puderam se inscrever com os desempenhos das edições de 2013 a 2021. O resultado da seleção via Enem já está disponível.

A oferta do IFG é de mais de 400 vagas para o Vestibular 2022/2, sendo 289 vagas para a modalidade de seleção via notas do Enem e 119 vagas em quatro cursos para a modalidade de seleção via provas tradicionais. Há oportunidades em cursos de diversas áreas.

O IFG reservou parte das vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012). Desse modo, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para PcD.

Acesse o site do IFG para mais informações.

