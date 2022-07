Vestibular 2022/2: Unemat libera resultado preliminar da prova de redação hoje (11)

A Universidade Estadual do Mato Grosso (Unemat) divulga nesta segunda-feira, dia 11 de julho, o desempenho preliminar da prova de redação do Vestibular 2022/2. A prova de redação foi aplicada na 2ª fase do processo seletivo.

Conforme o edital, a partir de hoje (11) os candidatos poderão consultar o seu desempenho por meio do Portal do Candidato.

De acordo com o cronograma do Vestibular 2022/2, os interessados em contestar o resultado poderão interpor recursos nos dias 12 e 13 de julho. A Unemat vai publicar o desempenho final referente à redação no dia 19 de julho, após a análise dos recursos.

O resultado final e a convocação de aprovados em 1ª chamada serão publicados no dia 22 de julho. A Unemat deve publicar as orientações sobre as matrículas na mesma data.

Como foi o Vestibular 2022/2

A Unemat aplicou as provas do processo seletivo no dia 12 de junho, das 8h às 13h, para cerca de 9 mil candidatos. O Vestibular 2022/2 foi feito em uma única etapa composta por duas fases.

A 1ª fase foi composta por quatro provas objetivas: Ciências da Natureza e suas tecnologias; Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Já a 2ª fase contou com uma prova de redação.

Os locais de prova foram em Cuiabá, Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder, Diamantino, Juara, Nova Canaã do Norte, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

Vagas

De acordo com o edital, a oferta total da Unemat para essa edição do processo seletivo é de 2.430 vagas para 60 cursos de graduação em unidades de 12 municípios.

Ainda segundo o edital, parte das vagas ofertadas no Vestibular 2022/2 estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas. Portanto, há vagas exclusivas para candidatos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

