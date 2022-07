Vestibular 2023: UEL recebe pedidos de isenção de taxa via análise econômica

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) abre nesta segunda-feira, 11 de julho, o período para pedidos de isenção da taxa de inscrição via Análise Socioeconômica pelo Serviço de Bem Estar à Comunidade (SEBEC). Os interessados deverão realizar a solicitação até a próxima sexta-feira (15).

Os pedidos devem ser feitos através do site da UEL. Essa modalidade exige que os estudantes enviem todos os documentos solicitados para a avaliação do perfil socioeconômico.

O edital estabelece ainda que essa modalidade conta com descontos no valor da taxa com base na renda per capta da família.

Desse modo, a isenção total será para candidatos com renda de até R$ 1.212,00. O desconto de 50% será para candidatos com renda de até R$ 1.818,00. Já o desconto de 30% será para aqueles que têm renda de até R$ 2.424,00.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado dos pedidos está prevista para o dia 12 de agosto.

Além dessa modalidade, o Vestibular 2023 da UEL conta também com a isenção para inscritos no CadÚnico. Os pedidos com o número NIS já foram recebidos e o resultado já está disponível.

Período de inscrição

As inscrições para o Vestibular 2023 deverão ser feitas no período de 25 de agosto a 10 de outubro, por meio do site da universidade. Conforme divulgado pela UEL, o valor da taxa será R$167,00.

O processo seletivo contará com duas fases. A aplicação das provas da 1ª fase está prevista para o dia 5 de março de 2023, enquanto a 2ª fase está marcada para os dias 2, 3 e 4 de abril.

A UEL já informou a lista de obras literárias de leitura obrigatória para o Vestibular 2023. Conforme indicado, os livros cobrados serão:

“Contos novos”, de Mário de Andrade;

“Quarto de despejo”, de Carolina Maria de Jesus;

“Histórias que os jornais não contam”, de Moacyr Scliar;

“O rei da vela”, de Oswald de Andrade;

“O seminarista”, de Bemardo Guimarães;

“Niketche”, de Paulina Chiziane;

“Torto Arado”, de ltamar Vieira Junior;

“Melhores poemas”, de Fernando Pessoa;

“Chove sobre minha infância”, de Miguel Sanches Neto; e

“Cartas chilenas”, de Tomás Antônio Gonzaga.

