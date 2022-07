Vestibular 2023: UFT encerra período para pedidos de isenção da taxa

Os estudantes de baixa renda interessados em solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Vestibular 2023 da Universidade Federal do Tocantins (UFT) têm até essa quinta-feira, dia 14 de julho, para enviar os pedidos.

De acordo com o edital de isenção, os pedidos devem ser feitos exclusivamente on-line, por meio do site da Copese (Comissão de Processos Seletivos da UFT). O edital estabelece ainda que podem solicitar o benefício os estudantes que se encaixem em um dos critérios indicados abaixo:

Critério 1: inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Critério 2: candidatos que possam comprovar ter renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e ter cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública ou como bolsista em escola da rede privada, com bolsa integral.

Os inscritos no CadÚnico deverão informar o número do NIS (Número de Identificação Social) para realizar a solicitação. Já os estudantes que se encaixam no 2º critério deverão enviar todos os documentos listados no edital para a comprovação de renda.

A Copese deve liberar o resultado provisório dos pedidos no dia 1º de agosto. Já a publicação do resultado final da isenção está prevista para o dia 12 de agosto.

Veja mais detalhes no edital de isenção.

Inscrições do Vestibular 2023

As inscrições para o Vestibular 2023 serão recebidas no período de 16 de agosto até o dia 5 de setembro deste ano. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente por meio do site da UFT. A aplicação das provas do processo seletivo está marcada para o dia 22 de outubro.

