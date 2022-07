Vestibular Anhembi Morumbi: principais informações

Vestibular Anhembi Morumbi: conheça mais informações sobre o processo seletivo

A Universidade Anhembi Morumbi é uma instituição de ensino superior privada que foi fundada em 1970. A sua sede está localizada no bairro do Morumbi, na cidade de São Paulo.

Com o passar dos anos, novos cursos foram criados e, nos dias de hoje, a universidade conta com mais de dez mil alunos matriculados em seus oitenta e oito cursos de graduação. Além disso, a Anhembi Morumbi é associada à Rede Laureate, com presença em vários países, o que proporcionar aos alunos a possibilidade de realizar um intercâmbio internacional.

Devido ao grande número de oportunidade oferecidas pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da Anhembi Morumbi? Então esse artigo é para você! Continue lendo para descobrir mais sobre o vestibular do centro universitário.

Anhembi Morumbi: v estibular tradicional

O processo do vestibular da Anhembi Morumbi seleciona alunos para os seu cursos semi presenciais e presenciais, exceto para os cursos de Medicina, para o qual há sempre uma prova vestibular à parte, sendo a entidade a responsável por estabelecer as datas dos exames.

Anhembi Morumbi: v estibular agendado

Semelhantemente ao vestibular tradicional, o vestibular agendado seleciona candidatos para os cursos presenciais, semi-presenciais e também para os cursos oferecidos em modalidade EaD, Educação a Distância.

A grande diferença entre as duas opções é que no vestibular agendado o candidato terá a opção de escolher uma dentre as muitas datas colocadas à disposição para a realização da prova. Essa escolha deverá ser realizada no próprio site da instituição.

Vestibular Anhembi Morumbi: a prova

Com uma pontuação máxima de 80 pontos, a prova é formada por 50 questões de múltipla escolha e por uma redação, com o valor máximo de 30 pontos. A redação deverá ser escrita seguindo o gênero dissertativo e de acordo com o tema proposto pela organização do vestibular e dentro das regras previamente estabelecidas.