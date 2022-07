Vestibular Claretiano: como funciona? – Notícias Concursos

Claretiano: quais são as formas de ingresso?

O Centro Universitário de Rio Claro, conhecido como Claretiano, é uma instituição de ensino superior particular cujas atividades como faculdade começaram no ano de 1970.

Nos dias de hoje, a instituição conta com mais de cinquenta cursos de graduação e mais de noventa cursos de pós-graduação, bem como vários cursos de extensão e presença mais de cem cidades brasileiras.

O Claretiano foi uma das pioneiras na modalidade de ensino a distância (EaD) e apresenta o conteúdo de seus cursos através de sala de aula virtual onde os alunos passam a ter acesso o line sob orientação dos tutores específicos para cada disciplina.

Se você está interessado em saber mais sobre as formas de ingresso na Claretiano, então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir informações sobre os processos seletivos para estudar na universidade.

Claretiano: formas de ingresso

A Claretiano oferece mais de uma forma de ingresso para os candidatos. Vamos conhecer mais sobre elas a seguir.

Claretiano: vestibular online

Com um resultado que será disponibilizado ao candidato em apenas dois dias úteis, a prova é formada por uma redação que poderá ser feita de forma remota em um horário escolhido pelo próprio candidato. O tema da redação será disponibilizado logo após a conclusão da inscrição. Para se inscrever, o candidato não deve pagar nenhum tipo de taxa.

Confira mais informações no site: https://claretiano.edu.br/vestibular-on-line

Claretiano: nota do ENEM

As notas obtidas na prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, podem ser usadas como critério para a seleção de futuros alunos da instituição. Valem notas obtidas nos exames desde 2013 até 2020.

Essa modalidade não prevê nenhum tipo de taxa de inscrição e também não é necessário fazer prova.

Claretiano: vestibular Medicina

O vestibular do curso Medicina é realizado de forma presencial na cidade de Rio Claro.

As inscrições para a próxima edição do vestibular estão abertas e a prova será realizada no dia 09 de novembro de 2022.

Você pode realizar a sua inscrição no site: https://claretiano.edu.br/medicina