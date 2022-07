Vestibular da UEMA: Universidade Estadual do Maranhão

Vestibular da UEMA: como o processo seletivo funciona?

A UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, é uma instituição pública de ensino superior que foi fundada no ano de 1981.

Por causa das diversas opções de cursos de graduação oferecidas pela universidade, não é de se surpreender que a instituição seja o alvo de muitos vestibulandos brasileiros.

Ficou interessado em saber mais sobre o vestibular da UEMA? Então o artigo é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre o processo seletivo da instituição

Vestibular da UEMA: PAES

O PAES, Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior, é a única maneira de ingresso de novos alunos na UEMA.

O processo é o maior vestibular organizado em toda a região Nordeste e costuma reunir mais de 50 mil candidatos em suas edições anuais.

Neste ano, o vestibular foi aplicado no dia 22 de maio de 2022 para um total de 40.240 inscritos, os quais tiveram que elaborar uma redação e responder 60 questões objetivas

No dia 23 de maio de 2022, por sua vez, foi divulgado o gabarito da prova e o resultado final foi divulgado em 31 de maio do mesmo ano.

Por fim, a relação definitiva com os nomes de todos os alunos aprovados foi publicada no dia 24 de junho de 2022.

Vestibular da UEMA: EaD

A instituição aplicou de maneira presencial no dia 3 de julho de 2022 o vestibular para os candidatos aos cursos na modalidade EaD, Ensino à Distância.

A prova, aplicada na capital do Maranhão e também outras diversas cidades do estado, foi formada por uma redação e 44 perguntas de múltipla escolha. Toda estrutura da prova baseou-se em conteúdos estudados ao longo dos três anos do ensino médio.

O gabarito preliminar foi publicado logo no dia seguinte da prova. O gabarito definitivo, por sua vez, foi publicado no dia 08 de julho e espera-se que o resultado final desta prova seja divulgado no dia 07 de agosto.