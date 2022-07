Vestibular da UERJ: como funciona?

Vestibular da UERJ: tudo que você precisa saber

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conhecida como UERJ, é uma universidade pública e uma das maiores instituições de ensino superior do Brasil.

Se você pretende prestar o vestibular da UERJ, o artigo de hoje é para você. Confira todas as informações fundamentais sobre o processo seletivo dessa universidade.

Vestibular da UERJ: obras obrigatórias

Kazuo Ishiguro e Paulina Chiziane com suas publicações “Não Me Abandone Jamais” e “Niketche”, respectivamente, deveriam ser autores dos quais você teria que ter pelo menos ouvido falar.

Se você deseja prestar vestibular da UERJ, seria muito bom pesquisar a respeito das obras e ler com atenção essas publicações. Isso porque, os livros fazem parte da lista de leituras obrigatórias para aqueles que pretendem prestar o vestibular da UERJ e esperam conseguir um bom desempenho nele.

Vestibular da UERJ: estrutura da prova

A prova do vestibular, ainda de forma tradicional, é formada por 60 questões objetivas e uma redação. O exame do processo seletivo 2023 será aplicado no dia 04 de dezembro de 2022.

Vestibular da UERJ: inscrição e taxas

O primeiro passo para realizar o vestibular da UERJ é acessar o site oficial da instituição, clicar em inscrição, fazer o cadastro ou logar e preencher o formulário.

Em seguida, um boleto para pagamento bancário deverá ser gerado. Lembrando que no último vestibular a taxa de inscrição foi de R$72,00. Porém, esse ano a taxa poderá sofrer reajustes.

Vestibular da UERJ: datas e edital

A UERJ ainda não divulgou em seu site das datas e os prazos a serem cumpridos para a próxima edição do processo seletivo. O edital do vestibular 2023 também não foi divulgado.

Para os interessados em prestar o vestibular na UERJ, resta aguardar novas divulgações nas próximas semanas.

Vestibular da UERJ: dica

Você sabia que a UERJ possui com um canal de TV que pode ser acessado por seu site oficial ou através do YouTube, no qual um ciclo de palestras é apresentado com a divulgação das principais informações sobre o processo seletivo?