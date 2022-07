Vestibular de Medicina: Unitau realiza 2ª fase neste domingo (3)

A Universidade de Taubaté (Unitau) aplica na manhã deste domingo, dia 3 de julho, as provas da 2ª fase do Vestibular de Inverno de Medicina 2022. De acordo com o cronograma, a aplicação das provas será no período da manhã, das 9h às 13h.

Os locais de prova serão exclusivamente em Taubaté. Os candidatos podem consultar o ensalamento por meio do Portal do Candidato.

De acordo com o edital, o exame da 2ª fase será composto por uma prova com cinco questões discursivas sobre Química e cinco questões sobre Biologia. Além disso, os candidatos farão uma prova de redação.

Orientações

De acordo com as orientações da Unitau, os participantes devem chegar aos locais de prova com uma hora de antecedência. O fechamento dos portões está marcado para as 9h. Para acessar o local, será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto.

O uso de máscara será obrigatório durante todo o tempo de permanência nos locais de prova. É preciso levar caneta de tinta preta ou azul fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

Ao todo, a oferta da Unitau para o Vestibular de Inverno de Medicina 2022 é de 120 vagas, sendo 60 vagas para Taubaté e outras 60 para o campus de Caraguatatuba. De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado final, com a lista de aprovados em 1ª chamada, está prevista para o dia 12 de julho.

1ª fase

As provas da 1ª fase foram aplicadas no dia 12 de junho. Conforme o edital, a prova da 1ª etapa contou com 80 questões objetivas de múltipla escolha sobre as disciplinas do ensino médio: Língua Portuguesa, História, Geografia, Língua Estrangeira (Inglês), Biologia, Matemática, Física e Química.

Acesse o site da Unitau para mais informações.

