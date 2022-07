Vestibular ESEG: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular ESEG: principais informações sobre o processo seletivo

A ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão de São Paulo, possui sua sede no bairro do Paraíso, na cidade de São Paulo, e pertence ao Grupo Etapa Educacional.

Se você quer saber mais sobre o vestibular da ESEG, esse artigo é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre o processo seletivo.

ESEG: quais são os cursos oferecidos?

Na área de graduação, a ESEG oferece os cursos de Administração, Direito, Economia, Engenharia de Computação e Engenharia de Produção.

Vestibular ESEG: como ingressar na instituição?

O ingresso na ESEG poderá ser feito de várias maneiras. Uma delas é a prova presencial e outra é a prova agendada. Ainda, existe a possibilidade de ingressar também por meio da prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Vestibular ESEG: prova presencial

Nessa modalidade de vestibular, a ESEG coloca-se como responsável por instituir uma data e o local da prova para o comparecimento presencial do candidato, o qual deverá realizar uma prova com questões objetivas e deverá elaborar uma redação de acordo com o tema e as regras propostas previamente pelos examinadores.

Para a edição do ano de 2022, as inscrições para a prova presencial deveriam ter sido feitas até as 17 horas do dia 15 de julho de 2022, sendo que as provas seriam realizadas em 16 de julho, a partir das 13 horas.

Vestibular ESEG: prova agendada

Outra possibilidade para ingressar na instituição é através da modalidade de prova agendada. Nessa modalidade, o candidato poderá escolher a melhor data e hora, dentro de determinadas datas, para a realização de sua prova de forma presencial.

Vestibular ESEG: ENEM

Caso o candidato tenha feito o ENEM, o ingresso na instituição poderá se dar sem a necessidade de fazer um vestibular. Nesse caso, basta usar as notas obtidas no ENEM para a sua classificação.