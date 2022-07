Vestibular FAM: inscrições abertas até setembro

Vestibular FAM: confira mais informações e faça a sua inscrição

A FAM, Faculdade das Américas, é uma instituição de ensino particular que possui a sua sede principal na cidade de São Paulo.

A instituição, que conta com vários campi, oferece mais de oitenta cursos, entre opções de graduação, pós-graduação, e EaD (educação a distância).

Devido ao grande número de oportunidade oferecidas pela instituição, não é de se surpreender que a instituição seja a meta de muitos vestibulandos.

Ficou interessado em saber mais sobre a FAM? Então o artigo é para você! Continue lendo para conhecer mais sobre o vestibular da universidade e realize a sua inscrição.

Vestibular FAM: inscrições abertas

As inscrições para o vestibular da FAM estão abertas desde o dia 21 de março de 2022 e permanecerão assim até o dia 2 de setembro de 2022.

A prova do vestibular será aplicada em uma data escolhida pelo próprio candidato. Os resultados são divulgados dois dias após a realização do exame.

Caso o candidato decida optar pelo exame presencial, ele deverá chegar com com antecedência e deve levar o documento oficial de identidade original com foto e comprovante de inscrição.

A prova do vestibular consiste na elaboração de uma redação a partir de um tema solicitado pelos organizadores do processo seletivo e seguindo as regras estabelecidas.

Todos aqueles que quiserem se inscrever no vestibular devem preencher uma ficha de inscrição. A ficha está disponível no site: https://processoseletivo.vemprafam.com.br/inscricao/#/presencial/vestibular100

Vestibular FAM: benefícios para os candidatos

Aqueles que participarem do vestibular da FAM poderão concorrer à bolsas de estudo integrais (para os melhores colocados na classificação geral do vestibular) ou de até 70% do valor da mensalidade.

Para conferir mais informações sobre os benefícios oferecidos pelo vestibular, acesse: https://vemprafam.com.br/vestibular100/

Além disso, todas as regras em relação às bolsas de estudo são explicadas no edital do vestibular. Confira: https://vemprafam.com.br/editais/