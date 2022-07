Vestibular FGV: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular FGV: principais informações sobre o processo seletivo

A Fundação Getúlio Vargas, conhecida como FGV, foi fundada no ano de 1944 e possui a mais conceituada escola de administração de empresas de todo o país.

As inscrições para todos os cursos (com exceção daqueles ofertados pela sede de São Paulo) oferecidos pela FGV encontram-se abertas até o dia 12 de agosto de 2023.

Se você quer prestar o vestibular da FGV, o artigo de hoje é para você. Separamos algumas das informações mais importantes sobre o processo seletivo em questão. Confira!

Vestibular FGV: edição 2023

Visando diminuir os efeitos da pandemia do coronavírus, as provas do vestibular 2023 serão realizadas de forma online.

A FGV mantém escolas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Cada um dos centros possui calendários dos eventos de forma distinta e, para uma melhor compreensão e para poder se programar de maneira adequada, é importante que o candidato siga as informações que se encontram no site da instituição.

Vestibular FGV: as provas

O vestibular da FGV é divido em duas fases. A primeira delas é composta por questões de múltipla escolha e questões discursivas. A segunda, por sua vez, é realizada somente pelos candidatos interessados nos cursos de Administração e Administração Pública e consiste em uma prova oral.

Vestibular FGV: t axa de inscrição e mensalidades

Dependendo do momento em que o candidato decidir se inscrever, um desconto poderá ser aplicado à taxa de inscrição. Esse desconto pode alcançar até mesmo 50% em taxas que variam de 50 a 200 reais.

Os valores das mensalidades de cada um dos cursos, por sua vez, são bem altos. A mensalidade de um curso pode atingir até R$5.800,00, como é o caso do curso de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.

Os valores apresentados são altos, sem dúvidas. Porém, é preciso dizer que a FGV concede bolsas de estudo para os estudantes.