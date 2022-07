Vestibular IME: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular IME: tudo sobre o processo seletivo

O IME, Instituto Militar de Engenharia, é uma instituição pública que pertence ao Exército Brasileiro. Ele é considerado um polo de excelência quando se trata do ensino de engenharia em níveis de graduação e pós-graduação.

Definidos todos os anos pelo Estado Maior do Exército, os cursos são apresentados aos candidatos, os quais farão suas opções e receberão, ao final dos estudos, a formação de Engenheiro Militar de acordo com suas escolhas.

O IME tem um dos exames vestibulares mais concorridos do país, com seu grau de dificuldade considerado alto. Dessa forma, se você quer prestar esse vestibular, é muito importante que você se prepare.

Se você quer fazer parte do processo seletivo para estudar no IME, é fundamental que você conheça algumas informações muito importantes sobre o vestibular da instituição. Confira!

Vestibular IME: inscrições

Este ano, as inscrições para o vestibular estiveram abertas no período de 01 de junho a 11 de julho de 2022 para os cursos de formação e graduação.

O maior número de inscrições foi no ano de 2017 para o período de 2018: 6290 candidatos. Para o último concurso, inscreveram-se 5265 candidatos, os quais concorreram às 71 vagas oferecidas para os militares da ativa e 27 vagas para os militares da reserva.

Vestibular IME: i nscrição

Com uma taxa no valor de R$140,00, o candidato pode se inscrever para o vestibular no site oficial do IME ou pessoalmente na instituição.

Vestibular IME: provas

As provas acontecem em pelo menos 22 cidades do Brasil e possuem duração total de 5 horas.

A primeira fase das provas do vestibular 2023 irá acontecer no dia 25 de setembro, enquanto a segunda fase irá acontecer nos dias 24, 25, 26 e 27 de outubro de 2022.

Vestibular IME: requisitos

Todo brasileiro nato, maior de 16 anos, menor de 22 completados até o dia 31 de dezembro do ano da respectiva matrícula e que tenha concluído com sucesso o ensino do segundo grau estará apto a prestar o vestibular para formação de oficiais da ativa.

As exigências são quase as mesma para os que querem prestar a prova para formação de oficiais da reserva, com exceção da idade máxima que passa a ser de 21 anos, completados entre 01 de janeiro a 31 de dezembro do ano da seleção.