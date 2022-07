Vestibular Metodista: como funciona? – Notícias Concursos

Vestibular Metodista: como funcionam as formas de ingresso?

A Universidade Metodista de São Paulo é uma instituição de ensino superior de caráter particular.

A sede da universidade está localizada na cidade de São Bernardo do Campo. A instituição conta, porém, com mais de dez campi em diversas cidades do país.

Muitos vestibulandos consideram a universidade uma opção. Isso porque, o candidato pode optar por cursos presenciais ou EaD (Educação a Distância) nas áreas de Biológicas e Saúde, Gestão e Negócios, Comunicação, Humanidades, Exatas e Tecnologia.

Se você está interessado em saber mais sobre o processo seletivo da Metodista, então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir informações sobre as formas de ingresso na universidade.

Vestibular Metodista: funcionamento

Para ingressar na Universidade Metodista, o candidato deve acessar o site da entidade, escolher o modalidade do curso, escolher a forma de ingresso e fazer sua inscrição.

Porém, a universidade oferece mais de uma forma de ingresso para os candidatos. Vamos conhecer mais sobre elas a seguir.

Vestibular Metodista: r edação online

É uma das formas de ingresso na Universidade Metodista e poderá ser feita tanto para os cursos presenciais quanto para os cursos a distância. Além disso, a inscrição para participar do processo é inteiramente gratuita.

Você pode realizar a sua inscrição no site: https://umesp.inscricao.crmeducacional.com/login/7204

Universidade Metodista: v estibular agendado

O vestibular agendado consiste na realização de uma redação. Para ingressar na universidade dessa forma você deverá realizar a sua inscrição e aguardar informações sore o dia, o local e o horário da aplicação da prova.

Universidade Metodista: nota do ENEM

A universidade também usa como critério para a classificação de seus candidatos as notas obtidas na prova do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. Essas notas podem ser de exames anteriores, porém cm datas limite estabelecidas pela instituição.

Universidade Metodista : t ransferência

Candidatos que já estudam em outras universidades poderão solicitar a transferência para a Universidade Metodista. Uma análise da condição do aluno será feita e o processo de transferência poderá ser concluído desde que o candidato realize o procedimento de fome correta.