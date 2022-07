Vestibular São Judas: como funciona?

Vestibular São Judas: conheça as principais formas de ingresso

O Complexo Educacional São Judas Tadeu foi fundado em 1947, oferencendo cursos de admissão aos ginásios do estado de São Paulo. Posteriormente, em 1971, foi criada a Faculdade São Judas Tadeu e, no ano de 1989, a Universidade São Judas.

Ficou interessado em saber mais sobre o processo seletivo da Universidade São Judas? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre as formas de ingresso na universidade.

Universidade São Judas: cursos

A Universidade São Judas oferece mais de 100 cursos em 11 unidades espalhadas por todo o estado de São Paulo.

Universidade São Judas: ingresso

Existem diversas possibilidades de ingresso na São Judas. Confira, a seguir, quais são elas e escolha o melhor para você.

Universidade São Judas: v estibular tradicional

O vestibular tradicional pode ser feito por meio do agendamento da prova. Ao participar do processo seletivo, o candidato concorre também a uma bolsa de estudo que pode chegar até a 100% do valor do curso. Quanto maior for a nota do vestibular, maior o valor da bolsa.

Você pode realizar a sua inscrição no site: https://www.usjt.br/vestibular/

Universidade São Judas: nota do ENEM

A nota obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, pode também ser usada como forma de ingresso na Universidade São Judas.

Ao se inscrever, o candidato deve indicar que pretende usar a nota para o ingresso na instituição. Depois é só separar a documentação necessária para a avaliação e enviar através dos meios indicados no site oficial da universidade.

Universidade São Judas: transferência

Essa é a modalidade de ingresso para os alunos que já cursam um curso superior em alguma instituição regularmente reconhecida. A transferência poderá ser pedida em qualquer época do ano e a universidade irá elaborar uma proposta de desconto nas mensalidades para esse tipo de candidato.