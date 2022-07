Vestibular UEA: como funciona o processo seletivo?

Vestibular UEA: como funciona?

A UEA, Universidade do Estado do Amazonas, é uma universidade pública que foi fundada no ano de 2001. Nos dias de hoje ela conta com mais de vinte mil alunos e oferece cerca de 20 especializações.

Diversos são as opções de cursos de graduação oferecidas pela UEA. Assim, não é de se surpreender que ele seja o alvo de muitos vestibulandos brasileiros.

Ficou interessado em saber mais sobre o vestibular da UEA? Então o artigo de hoje é para você! Continue lendo para descobrir mais informações sobre o processo seletivo da instituição.

Vestibular UEA: formas de ingresso

Para ingressar na Universidade do Estado do Amazonas, os candidatos podem escolher entre prestar o concurso vestibular regular ou participam do SIS, o Sistema de Ingresso Seriado.

O ingresso na UEA poderá ser feito também através da nota obtida no ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, uma vez que a universidade disponibiliza parte das suas vagas para a seleção por meio do SISU, o Sistema de Seleção Unificada.

Formas de ingresso: o SIS

Uma das formas mais interessantes para o ingresso na Universidade do Estado do Amazonas é o SIS.

O SIS consiste na realização anual do acompanhamento dos alunos durante todo o período do ensino médio. Nesse sistema, o candidato deverá realizar uma prova por ano e todas elas possuirão notas cumulativas.

Na primeira etapa, o aluno deverá realizar uma prova com questões relativas ao conteúdo estudado no primeiro ano do ensino médio. A segunda etapa, pois sua vez, será formada por questões do conteúdo visto no segundo ano do ensino médio.

A terceira e última etapa, por sua vez, será composta por questões relativas ao conteúdo estudado no terceiro ano do ensino médio. A segunda e a terceira etapa poderão contar também com uma redação.

Sem que haja reprovação em nenhuma das etapas, o aluno terá, ao final das três avaliações, uma nota final que permitirá seu ingresso na Universidade.