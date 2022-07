Vestibular UFPR: como funciona a prova de Língua Estrangeira Moderna?

Vestibular UFPR: funcionamento da prova de Língua Estrangeira Moderna

A UFPR, Universidade Federal do Paraná, é uma universidade pública e que oferece um ensino de alto nível. Dessa forma, não é de se surpreender que o vestibular que permite o ingresso à essa instituição seja concorrido.

Se você quer ingressar na UFPR pelo vestibular, você precisa ficar por dentro da estrutura das provas e, sobretudo, do conteúdo que será abordado questões do exame.

Para te ajudar na sua preparação, o artigo de hoje separou informações sobre o funcionamento da prova de Língua Estrangeira Moderna do vestibular. Confira!

Estrutura da prova de Línguas e Literatura

Uma das áreas do programa de provas do vestibular da UFPR é aquela de Línguas e Literatura. Ela é formada pelas seguintes sub-áreas:

Língua portuguesa;

Literatura brasileira;

Língua estrangeira moderna;

Compreensão e produção de textos;

Literatura brasileira.

Como você pode ver, a prova de Língua Estrangeira Moderna faz parte da área de Línguas e Literatura.

As opções de idiomas

O candidato precisará responder quatro questões de Língua Estrangeira Moderna. Para a prova, você terá que optar por um dos seguintes idiomas: Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Inglês, Japonês e Polonês.

O que é esperado do candidato?

Como a banca examinadora do vestibular da UFPR afirma no programa de prova da próxima edição do processo seletivo, a prova de Língua Estrangeira Moderna como objetivo a capacidade do candidato de compreender textos em um idioma estrangeiro. Os textos poderão ser literários, científicos, publicitários ou jornalísticos.

As questões irão verificar se o candidato consegue identificar até as principais ideias do texto e se ele consegue estabelecer ideias relações entre diferentes partes do mesmo. Ainda, a banca também tem interesse em avaliar se o candidato é capaz de estabelecer relações entre texto e contexto e se ele consegue identifica diferentes pontos de vista presentes no texto.